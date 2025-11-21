CANAL RCN
Tendencias

Miss Universo 2025: memes y reacciones que dejó la coronación de Fátima Bosch

Usuarios aprovecharon la coronación para compartir memes, comentarios irónicos y comparaciones.

Miss Universo 2025: Memes y reacciones
Foto AFP

Noticias RCN

noviembre 21 de 2025
07:24 a. m.
Luego de que Fátima Bosch se coronara como la nueva Miss Universo 2025, las redes sociales estallaron y, como era de esperarse, los memes y las reacciones no tardaron en aparecer.

¿Quién es Fátima Bosch, la nueva Miss Universo 2025?
¿Quién es Fátima Bosch, la nueva Miss Universo 2025?

Así fue la gala final de Miss Universo 2025

La noche del 20 de noviembre se llevó a cabo la esperada transmisión del certamen, un evento que buscaba elegir a la sucesora de Victoria Kjær Theilvig, Miss Universo 2024. La gala rápidamente se convirtió en tendencia a nivel nacional e internacional, destacándose como uno de los momentos más comentados del espectáculo.

Durante la competencia, las participantes desfilaron en traje de baño, vestidos de gala y trajes típicos, demostrando su presencia escénica, el dominio de la pasarela y la capacidad de representar su cultura.

Tras una jornada llena de emoción, aplausos y expectativa, el jurado anunció el nombre de la nueva soberana universal: Fátima Bosch, quien ahora iniciará una agenda llena de compromisos, viajes y el impulso de distintas causas sociales.

Memes que dejó Miss Universo 2025

Como suele ocurrir cada año, las redes sociales jugaron un papel protagónico. Muchos usuarios aprovecharon la coronación para compartir memes, comentarios irónicos y comparaciones divertidas.

Algunos internautas criticaron los movimientos, las coreografías y ciertas decisiones del jurado, mientras que otros recrearon escenas del certamen con imágenes virales, destacando los momentos más inesperados y llamativos de la noche.

