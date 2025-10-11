CANAL RCN
Tendencias

Miss Universe 2025: agenda completa, fechas clave y todos los detalles del certamen

La edición de Miss Universe se llevará a cabo el 21 de noviembre, donde se elegirá a la mujer que portará la corona y representará la belleza, inteligencia y liderazgo a nivel mundial.

Miss Universe 2025
Foto Instagram @missuniverse

Noticias RCN

noviembre 10 de 2025
05:27 p. m.
En su edición número 74, el certamen de belleza más importante del mundo, Miss Universe, se celebra este año en la vibrante ciudad de Bangkok, Tailandia.

Con la participación de 130 representantes de distintos países, el concurso busca destacar no solo la belleza y elegancia de las participantes, sino también su compromiso social, liderazgo y capacidad para ser voceras de las problemáticas globales.

La encargada de representar a Colombia en esta edición es Vanessa Pulgarín, quien fue elegida para llevar con orgullo el nombre del país y demostrar la fuerza, inteligencia y carisma de la mujer colombiana.

Aunque el evento principal se realizará en Bangkok, el certamen contará con tres ciudades anfitrionas donde se desarrollarán diversas actividades: Bangkok, Phuket y Pattaya

 

Agenda oficial de Miss Universe 2025

14 de noviembre: Desfile en traje de baño en el parque acuático Columbia Pictures Aquaverse, en la ciudad de Pattaya.

15 de noviembre: Entrevistas privadas con el jurado, una de las etapas más exigentes y determinantes del concurso.

19 de noviembre: Competencia preliminar de trajes nacionales, donde las 130 candidatas mostrarán su identidad cultural.

21 de noviembre: Gran noche de coronación en Bangkok, donde se conocerá a la sucesora de la actual Miss Universe, la danesa Victoria Kjær.

¿Dónde se puede ver Miss Universe 2025?

El Canal RCN tendrá una transmisión especial del certamen de Miss Universe 2025, para que los colombianos puedan disfrutar cada detalle del evento. Además, el concurso también podrá verse a través del canal oficial de YouTube de Miss Universe, disponible para el público en todo el mundo.

