Miss Universe Colombia 2025: artistas, hora y dónde verlo en vivo

Este domingo 28 de septiembre, los televidentes serán testigos de la coronación de la mujer que representará al país en Miss Universe 2025 en Tailandia.

Miss Universe Colombia, será transmitido en exclusiva por el Canal RCN en una jornada que promete tres horas de intensa emoción y espectáculo en horario estelar.

Miss Universe Colombia por el Canal RCN

A partir de las 8:00 de la noche, la transmisión pondrá en el centro de atención a las participantes que han superado diversos desafíos.

La directora de Entretenimiento de RCN, Luz Ángela Tobón, reveló que el evento será una producción de gran despliegue, combinando desfiles, presentaciones musicales y, sobre todo, el veredicto final.

Las vamos a ver en facetas distintas: gala, traje artesanal, vestido de piscina y preguntas, contó Luz Ángela Tobón.

¿Cómo será la dinámica de Miss Universe Colombia?

La dinámica de la final buscará reducir rápidamente el grupo de aspirantes.

Aunque todas las candidatas estarán presentes en el inicio de la gala, el primer corte definirá a las 16 semifinalistas.

Posteriormente, y basándose en una combinación de las calificaciones del jurado de expertos, conformado por figuras como Valerie Domínguez, Andrea Tovar y Hernán Zajar.

Las concursantes se someterán a rigurosas pruebas en vivo, que incluyen el despliegue de glamour en el desfile y contará con la música de Duplat, Altafulla y Ácido Pantera.

Los colombianos tienen un poder directo en esta elección. Las votaciones del público serán un factor fundamental en el reality y seguirán influyendo en la noche de coronación.

Si desea participar, el proceso está disponible en la página web oficial del concurso y a través de la aplicación del Canal RCN, donde la transmisión se podrá seguir en vivo y en directo para no perderse el momento en que se elija a la nueva Miss Universe Colombia.