¿Quién es Vanessa Pulgarín, la ganadora de Miss Universe Colombia 2025?

Vanessa Pulgarín Monsalve, representante de Antioquia, se convirtió en Miss Universe Colombia 2025 tras imponerse en la final del reality celebrado el 28 de septiembre. Con esta victoria, la antioqueña sucedió a Daniella Toloza, ganadora en 2024, y asumió la responsabilidad de representar al país en el próximo Miss Universo, que se llevará a cabo en noviembre en Tailandia.

Ella es Vanessa Pulgarín, la nueva Miss Universe Colombia 2025

Pulgarín tiene 33 años y es reconocida por su disciplina y pasión por el deporte. Además de su trayectoria en el modelaje, representó a Colombia en Miss International y ha participado en destacadas pasarelas nacionales e internacionales.

Edad: 33 años

Lugar de origen: Medellín, Antioquia

Profesión: Modelo, líder social y emprendedora

Intereses principales: Deporte, salud mental y liderazgo femenino

Durante el reality emitido por RCN, Vanessa destacó por su autenticidad, espontaneidad y liderazgo, cualidades que la posicionaron como favorita tanto del público como del jurado conformado por Valerie Domínguez, Andrea Tovar y Hernán Zajar.

El camino hacia la corona nacional

El certamen Miss Universe Colombia 2025 inició con 55 candidatas, pero solo 29 llegaron a la fase final televisada. Tras semanas de pruebas en pasarela, comunicación, liderazgo y oratoria, se eligieron cinco finalistas:

Miss Risaralda – Cuarto lugar

Miss Magdalena – Tercer lugar

Miss Cauca – Segunda finalista

Miss Santander – Primera finalista

Miss Antioquia (Vanessa Pulgarín) – Ganadora

El rol internacional de Vanessa Pulgarín

Como Miss Universe Colombia 2025, Vanessa tendrá la misión de representar al país en el Miss Universo, el certamen de belleza más importante del mundo. Sin embargo, su propuesta trasciende la estética: busca posicionar el deporte como herramienta de transformación social y difundir mensajes sobre salud mental, autenticidad y liderazgo femenino.

El concurso internacional, programado para el 21 de noviembre en Tailandia, evaluará no solo la belleza, sino también las capacidades de comunicación, liderazgo y compromiso social de cada candidata. Pulgarín aspira a consolidarse como una de las representantes más completas de Colombia en la historia reciente del certamen.