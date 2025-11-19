CANAL RCN
Tendencias

Así fue la trágica caída de Miss Jamaica en Miss Universe: terminó en un hospital

La concursante seguirá bajo observación médica. Por el momento, se desconoce si estará en la gala final.

Caída de Miss Jamaica, Miss Universe
Foto redes sociales Instagram @missuniverse

Noticias RCN

noviembre 19 de 2025
06:14 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La final de Miss Universe 2025 está cada vez más cerca y, con ello, las candidatas se preparan para dar lo mejor de sí.

¿Ganará Vanessa Pulgarín? esto dice la IA sobre Miss Universe 2025
RELACIONADO

¿Ganará Vanessa Pulgarín? esto dice la IA sobre Miss Universe 2025

¿Cómo ocurrió la caída en Miss Universe 2025?

Durante la noche preliminar de Miss Universe 2025, celebrada en Tailandia, se registró un incidente que generó sorpresa y preocupación entre los organizadores y seguidores del certamen.

La protagonista fue Miss Jamaica, Gabrielle Henry, quien sufrió una impactante caída desde el escenario mientras desfilaba en la ronda de traje de noche.

Esta fase es una de las más esperadas de la preliminar, pues es el momento en que las 120 concursantes buscan destacarse para asegurar un lugar en la final, prevista para el 21 de noviembre (hora local en Tailandia).

Henry avanzaba con seguridad por la pasarela, luciendo un vestido largo y fluido en tono naranja. Sin embargo, tras dar algunos pasos, perdió el equilibrio y cayó al vacío desde el borde del escenario.

La reacción del público fue inmediata, muchos asistentes expresaron su conmoción y preocupación. Minutos después, el personal médico ingresó para atenderla y la sacó en camilla, lo que aumentó la incertidumbre sobre su estado.

Vanessa Pulgarín brilló con su traje típico en Miss Universo: aquí las imágenes
RELACIONADO

Vanessa Pulgarín brilló con su traje típico en Miss Universo: aquí las imágenes

Estado de salud de Miss Jamaica

La Miss Universe Organization (MUO) emitió un comunicado en el que confirmó que Gabrielle Henry se encuentra estable y solo sufrió “algunas heridas menores”, sin fracturas.

El presidente de la MUO, Raúl Rocha Cantú, visitó personalmente a la concursante en el hospital de Bangkok, donde permanece bajo observación.

Henry, de 28 años, seguirá en supervisión médica hasta completar el protocolo de recuperación establecido. Hasta el momento, la organización no ha confirmado si podrá participar en la gala final.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Universidad de Oxford

¿En qué año se dio el primer beso?: esto dice un curioso estudio de Oxford

Astrología

Vidente causó alarma tras lanzar predicción sobre posible estallido

Artistas

Nació Emilia, la hija de Jessi Uribe y Paola Jara: con este mensaje la recibieron los cantantes

Otras Noticias

Cancillería

La estrategia con el que el Gobierno busca que el presidente Petro salga de la lista Clinton

El presidente Petro, Armando Benedetti, Verónica Alcocer y Nicolás Petro fueron incluidos hace poco.

Selección Colombia

James y ‘Lucho’ cada vez más cerca de la punta: los goleadores históricos de la selección

James Rodríguez y Luis Díaz siguen sumando goles y se acercan a lo más alto de los artilleros históricos de la selección Colombia.

Salario mínimo

¿En cuánto quedaría el salario mínimo de 2026 con la propuesta de Fedesarrollo de aumentarlo 7%?

Cuidado personal

El impacto de los alimentos ultraprocesados: su consumo global subió del 10% al 23%

Estados Unidos

Documentos del caso Epstein: Trump enfrenta presión por transparencia tras aprobación del Congreso