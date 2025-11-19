Así fue la trágica caída de Miss Jamaica en Miss Universe: terminó en un hospital

La final de Miss Universe 2025 está cada vez más cerca y, con ello, las candidatas se preparan para dar lo mejor de sí.

¿Cómo ocurrió la caída en Miss Universe 2025?

Durante la noche preliminar de Miss Universe 2025, celebrada en Tailandia, se registró un incidente que generó sorpresa y preocupación entre los organizadores y seguidores del certamen.

La protagonista fue Miss Jamaica, Gabrielle Henry, quien sufrió una impactante caída desde el escenario mientras desfilaba en la ronda de traje de noche.

Esta fase es una de las más esperadas de la preliminar, pues es el momento en que las 120 concursantes buscan destacarse para asegurar un lugar en la final, prevista para el 21 de noviembre (hora local en Tailandia).

Henry avanzaba con seguridad por la pasarela, luciendo un vestido largo y fluido en tono naranja. Sin embargo, tras dar algunos pasos, perdió el equilibrio y cayó al vacío desde el borde del escenario.

La reacción del público fue inmediata, muchos asistentes expresaron su conmoción y preocupación. Minutos después, el personal médico ingresó para atenderla y la sacó en camilla, lo que aumentó la incertidumbre sobre su estado.

Estado de salud de Miss Jamaica

La Miss Universe Organization (MUO) emitió un comunicado en el que confirmó que Gabrielle Henry se encuentra estable y solo sufrió “algunas heridas menores”, sin fracturas.

El presidente de la MUO, Raúl Rocha Cantú, visitó personalmente a la concursante en el hospital de Bangkok, donde permanece bajo observación.

Henry, de 28 años, seguirá en supervisión médica hasta completar el protocolo de recuperación establecido. Hasta el momento, la organización no ha confirmado si podrá participar en la gala final.