¿Quién es Fátima Bosch, la nueva Miss Universo 2025?

Tras una gala que reunió a decenas de concursantes, este 20 de noviembre se dio a conocer a la ganadora de la edición número 74 de Miss Universo.

¿Quién es Fátima Bosch?

Fátima Bosch, quien se quedó con la corona y marcó un hito en la historia del certamen.

Nacida el 19 de mayo de 2000 en Teapa, Tabasco, desde muy joven mostró interés por el diseño, el arte y la moda. Hoy, a sus 25 años, la mexicana cuenta con una sólida formación académica que ha sido fundamental en su desempeño en pasarelas, concursos y proyectos creativos.

Estudió Diseño de Indumentaria y Moda en la Universidad Iberoamericana, una de las instituciones más reconocidas de México. Posteriormente, amplió su preparación en el Lyndon Institute, en Vermont, Estados Unidos.

Trayectoria de Fátima Bosch

Su recorrido en los certámenes de belleza inició a temprana edad y se consolidó en 2018, cuando obtuvo el título de Flor Tabasco, una de las coronas más importantes de su región.

Además, su familia ha tenido presencia en la vida pública mexicana. Su tía materna, Mónica Fernández Balboa, es una reconocida figura política, exsenadora por Morena y expresidenta del Senado.

Antes de convertirse en Miss Universo 2025, la vida personal de Fátima ya había despertado interés mediático debido a su relación con el futbolista mexicano Kevin Álvarez. La pareja mantuvo un romance del cual se conocen pocos detalles, y que finalizó en 2023.