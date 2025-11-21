CANAL RCN
Tendencias

¿Quién es Fátima Bosch, la nueva Miss Universo 2025?

Desde muy joven, la mexicana desarrolló un marcado interés por los certámenes de belleza.

Fátima Bosch
Foto redes sociales @fatimaboschfdz

Noticias RCN

noviembre 21 de 2025
06:51 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Tras una gala que reunió a decenas de concursantes, este 20 de noviembre se dio a conocer a la ganadora de la edición número 74 de Miss Universo.

¿Ganará Vanessa Pulgarín? esto dice la IA sobre Miss Universe 2025
RELACIONADO

¿Ganará Vanessa Pulgarín? esto dice la IA sobre Miss Universe 2025

¿Quién es Fátima Bosch?

Fátima Bosch, quien se quedó con la corona y marcó un hito en la historia del certamen.

Nacida el 19 de mayo de 2000 en Teapa, Tabasco, desde muy joven mostró interés por el diseño, el arte y la moda. Hoy, a sus 25 años, la mexicana cuenta con una sólida formación académica que ha sido fundamental en su desempeño en pasarelas, concursos y proyectos creativos.

Estudió Diseño de Indumentaria y Moda en la Universidad Iberoamericana, una de las instituciones más reconocidas de México. Posteriormente, amplió su preparación en el Lyndon Institute, en Vermont, Estados Unidos.

Así fue la trágica caída de Miss Jamaica en Miss Universe: terminó en un hospital
RELACIONADO

Así fue la trágica caída de Miss Jamaica en Miss Universe: terminó en un hospital

Trayectoria de Fátima Bosch

Su recorrido en los certámenes de belleza inició a temprana edad y se consolidó en 2018, cuando obtuvo el título de Flor Tabasco, una de las coronas más importantes de su región.

Además, su familia ha tenido presencia en la vida pública mexicana. Su tía materna, Mónica Fernández Balboa, es una reconocida figura política, exsenadora por Morena y expresidenta del Senado.

Antes de convertirse en Miss Universo 2025, la vida personal de Fátima ya había despertado interés mediático debido a su relación con el futbolista mexicano Kevin Álvarez. La pareja mantuvo un romance del cual se conocen pocos detalles, y que finalizó en 2023.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Viral

Altafulla y Dayro Moreno causaron furor bailando 'el criticón': el video explotó en redes sociales

Artistas

"Hemos llorado": preocupación por la salud de la hija de reconocida actriz colombiana tras un diagnóstico

Artistas

Blessd habló sin filtros y aclaró su orientación sexual tras la 'tiradera' de Pirlo

Otras Noticias

Donald Trump

No más soldados en Washington: jueza revierte la orden de Trump

El presidente desplegó tropas en la ciudad, al igual que en Los Ángeles y Memphis, para combatir el crimen y reforzar su campaña contra los migrantes irregulares.

Resultados lotería

Resultado Super Astro Luna HOY 20 de noviembre de 2025: número y signo ganador

¡El sorteo del Super Astro Luna de este 20 de noviembre puso a celebrar a los apostadores! Descubra el resultado exacto.

Cartagena

Cámaras de seguridad son clave en el asesinato del médico Gian Carlos Gómez en Cartagena

Atlético Nacional

Nacional derrotó, una vez más, a América y se acomodó en el ‘grupo de la muerte’

Cannabis

Esto es lo que debe saber de la nueva regulación del cannabis medicinal en Colombia