VIDEO I Mojan a sujeto que lanza pólvora desde su ventana en conjunto residencial

Las imágenes dejan ver al sujeto, quien lanza pólvora desde la ventana de un apartamento en Antioquia.

Foto: Captura pantalla X @hora13noticias
Noticias RCN

diciembre 02 de 2025
09:29 a. m.
Diciembre llegó y el uso desmesurado de la pólvora ya ha empezado a hacer estragos en las distintas ciudades del país. Ante este complicado panorama, las autoridades ya han alertado sobre las restricciones y las multas que enfrentarían aquellos infractores.

No obstante, algunas personas han optado por hacer caso omiso a las recomendaciones y lanzar, de manera indiscriminada, pólvora desde distintas partes. Un reciente video dejó en evidencia la conducta de un sujeto, quien, sin importar los fuertes ruidos generados, lanzó cohetes desde un conjunto residencial.

Hombre lanza pólvora desde edificio

En las horas más recientes se ha viralizado un video en el que se observa a un hombre lanzando pólvora por la ventana de su apartamento, ubicado en un conjunto residencial en Antioquia, según informaron varios usuarios en redes.

En las imágenes se evidencia la conducta del hombre, quien, pese a los fuertes comentarios que estaba recibiendo por parte de sus vecinos, decidió usar un encendedor para volar los famosos cohetes de pólvora.

Por supuesto, el hecho generó gran indignación entre la mayoría de los residentes ya que varios le hicieron saber su repudio ante la conducta que no solo estaba perturbando a las mascotas de los edificios más cercanos, sino a habitantes de la tercera edad.

Ante los contundentes comentarios que condenaron la conducta, el sujeto siguió lanzando distintos cohetes desde la vivienda. Sin embargo, la comunidad se unió para ponerle fin a las detonaciones ya que, mientras el hombre salió nuevamente para lanzar otro cohete, vecinos de pisos superiores le lanzaron agua.

En el clip se observa como el hombre decide esconderse detrás de una cortina al haber sido mojado por los demás residentes. Así mismo, se observan algunos globos en el interior del apartamento por lo que varios usuarios manifestaron que dicha conducta habría sido propiciada por una presunta celebración.

Hasta el momento se desconoce si el sujeto recibirá sanciones desde la administración del conjunto residencial y las autoridades.

Medidas para evitar quemados con pólvora en Antioquia

Por otro lado, las autoridades en Antioquia desplegarán más de 1.200 uniformados en ciudades como Medellín con el objetivo de garantizar la seguridad de los ciudadanos e imponer las sanciones correspondientes a quienes vendan y compren pólvora.

Así mismo, la Gobernación de Antioquia dio a conocer que la mayoría de las personas que han sufrido quemaduras tuvieron lesiones en el rostro y las manos.

