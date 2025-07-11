Mhoni Vidente advierte sobre posibles ataques contra un alcalde de EE. UU.

Como es habitual, Moni Vidente vuelve a generar expectativa con sus predicciones, y en esta ocasión se refirió al futuro de Estados Unidos y los movimientos políticos más recientes.

Esto dijo Moni Vidente sobre Estados Unidos

La vidente señaló el pasado 5 de noviembre se realizaron elecciones en la ciudad de Nueva York, en las que resultó elegido el socialista Zohran Mamdani, como nuevo alcalde.

Moni señaló que, aunque la ciudad “perdió” políticamente, Nueva York sigue siendo uno de los centros económicos más importantes del país.

Fue un golpe duro, ahí te das cuenta que en la política nada es predecible. Este nuevo alcalde ya se perfila como un posible candidato a la presidencia de Estados Unidos, comentó la vidente.

Moni Vidente también advirtió que este nuevo alcalde enfrentará oposición y tensiones en la ciudad, ya que algunas fuerzas políticas intentarían frenar su crecimiento:

Va a tener exponentes fuertes, podrían quitarle el avión, atentados, será una tendencia de confrontación política, señaló.

Asimismo, Moni afirmó que Zohran Mamdani podría postularse como candidato a la presidencia en 2029, respaldado por figuras como Barack Obama, ya que, según ella, “el mundo de la política se está moviendo más en ese ámbito”.

Predicciones de noviembre de 2025

La vidente también compartió sus predicciones astrológicas para noviembre de 2025, destacando que la riqueza y la estabilidad serán claves durante este mes.

Según Moni, los signos Escorpio, Capricornio, Aries y Tauro tendrán oportunidades especiales para plasmarlos sueños y anhelos, así como para escribir y materializar sus objetivos.