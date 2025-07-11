CANAL RCN
Tendencias

Mhoni Vidente advierte sobre posibles ataques contra un alcalde de EE. UU.

El futuro político se encuentra en riesgo, sobre todo, en la ciudad de Nueva York, según Mhoni Vidente.

Mhoni Vidente
Foto: Redes sociales Mhoni Vidente.

Noticias RCN

noviembre 07 de 2025
07:01 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Como es habitual, Moni Vidente vuelve a generar expectativa con sus predicciones, y en esta ocasión se refirió al futuro de Estados Unidos y los movimientos políticos más recientes.

"Nos va a caer": Mhoni Vidente sorprendió con preocupante predicción para noviembre
RELACIONADO

"Nos va a caer": Mhoni Vidente sorprendió con preocupante predicción para noviembre

Esto dijo Moni Vidente sobre Estados Unidos

La vidente señaló el pasado 5 de noviembre se realizaron elecciones en la ciudad de Nueva York, en las que resultó elegido el socialista Zohran Mamdani, como nuevo alcalde.

Moni señaló que, aunque la ciudad “perdió” políticamente, Nueva York sigue siendo uno de los centros económicos más importantes del país.

Fue un golpe duro, ahí te das cuenta que en la política nada es predecible. Este nuevo alcalde ya se perfila como un posible candidato a la presidencia de Estados Unidos, comentó la vidente.

Moni Vidente también advirtió que este nuevo alcalde enfrentará oposición y tensiones en la ciudad, ya que algunas fuerzas políticas intentarían frenar su crecimiento:

Va a tener exponentes fuertes, podrían quitarle el avión, atentados, será una tendencia de confrontación política, señaló.

Asimismo, Moni afirmó que Zohran Mamdani podría postularse como candidato a la presidencia en 2029, respaldado por figuras como Barack Obama, ya que, según ella, “el mundo de la política se está moviendo más en ese ámbito”.

Mhoni Vidente lanzó fuerte predicción sobre el destino de Gustavo Petro: "Caerá preso"
RELACIONADO

Mhoni Vidente lanzó fuerte predicción sobre el destino de Gustavo Petro: "Caerá preso"

Predicciones de noviembre de 2025

La vidente también compartió sus predicciones astrológicas para noviembre de 2025, destacando que la riqueza y la estabilidad serán claves durante este mes.

Según Moni, los signos Escorpio, Capricornio, Aries y Tauro tendrán oportunidades especiales para plasmarlos sueños y anhelos, así como para escribir y materializar sus objetivos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

¿Un reconocido actor colombiano podría ser deportado de Estados Unidos? Él mismo reveló la verdad

Artistas

Cantante de vallenato tuvo que realizarse una cirugía de emergencia: este es su estado de salud

Viral

¡Sorpresa! Reconocida actriz revela el género de su bebé y sorprende a fans

Otras Noticias

Asesinatos en Colombia

$50 millones por información sobre Nelson Ocampo, fugado de la cárcel por homicidio de patrullera

Alias El Diablo permanece prófugo de la justicia desde el pasado 19 de octubre cuando se fugó de la Cárcel de Máxima Seguridad de Cómbita.

Comercio

Aerolínea en Colombia anuncia WiFi gratis en todos sus vuelos para 2026: así funcionará

La reconocida compañía busca marcar un diferencial con respecto a sus competidores.

Estados Unidos

Murió reconocido científico que ayudó a descubrir la estructura del ADN

Champions League

Achraf Hamiki rompió el silencio tras su lesión por la entrada de Luis Díaz en Champions

Cuidado personal

Cuatro hábitos que podrían estar detrás de la insuficiencia cardíaca, según especialista