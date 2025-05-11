CANAL RCN
Mhoni Vidente lanzó fuerte predicción sobre el destino de Gustavo Petro: "Caerá preso"

La astróloga argumentó que las recientes decisiones y declaraciones de Petro lo han puesto en una situación delicada.

Mhoni Vidente
Foto AFP

Noticias RCN

noviembre 05 de 2025
12:42 p. m.
La reconocida astróloga Mhoni Vidente, conocida a nivel mundial por sus predicciones en temas políticos, sociales y culturales, volvió a generar revuelo tras compartir una impactante visión relacionada con el mandatario colombiano Gustavo Petro.

¿Qué dijo Mhoni Vidente sobre Gustavo Petro?

Durante una reciente intervención, la vidente aseguró que el presidente de Colombia enfrentará una persecución política e incluso mencionó la posibilidad de que termine en prisión.

Según sus palabras, Estados Unidos tendría un papel clave en esa supuesta persecución, debido a las tensiones internacionales y a las posturas políticas del mandatario.

“Caerá preso. Se visualiza que se ofrecerán 5 millones de dólares de recompensa por Gustavo Petro, lo que nunca se había visto”, afirmó Mhoni Vidente.

La astróloga argumentó que las recientes decisiones y declaraciones de Petro lo han puesto en una situación delicada ante la comunidad internacional.

¿Por qué, según Mhoni, Petro podría ser arrestado?

De acuerdo con su predicción, la situación estaría relacionada con las tensiones diplomáticas con Estados Unidos y la cercanía del mandatario con el presidente venezolano Nicolás Maduro.

“El peor enemigo de Gustavo Petro es él mismo. Caerá preso por su ego y soberbia”, añadió la vidente.

Otras predicciones de Mhoni Vidente para noviembre

Además de sus declaraciones sobre Petro, Mhoni Vidente advirtió sobre fenómenos naturales extremos que afectarían principalmente a Norteamérica.

Aseguró que se aproximan las olas invernales más fuertes de la historia, con temperaturas que podrían descender hasta 50 grados bajo cero en países como México, Estados Unidos y Canadá.

“El frío se adelantará. Hay que tomar precauciones y encomendarse a Dios. También visualizo una nueva pandemia”, sentenció la astróloga.

