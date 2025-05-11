CANAL RCN
Tendencias

"Nos va a caer": Mhoni Vidente sorprendió con preocupante predicción para noviembre

La reconocida astróloga analizó el panorama y le explicó a la sociedad por qué es fundamental protegerse.

Foto: captura de pantalla del video.

Noticias RCN

noviembre 05 de 2025
06:58 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En el inicio de un nuevo mes del 2025, Mhoni Vidente, una de las astrólogas más conocidas del mundo, hizo su respectivo análisis y reveló qué podría pasar.

Fue así como no solo le envió una advertencia a países poderosos como Estados Unidos y Japón, sino que también a toda América Latina.

¡Impactante! Mhoni Vidente lanzó escalofriante predicción sobre la muerte de un cantante de reguetón
RELACIONADO

¡Impactante! Mhoni Vidente lanzó escalofriante predicción sobre la muerte de un cantante de reguetón

 

¿Cuáles fueron las predicciones exactas de Mhoni Vidente? Descúbralo aquí en Noticias RCN.

Estas fueron las preocupantes predicciones que Mhoni Vidente hizo para noviembre de 2025

Mhoni Vidente, en un video del 1 de noviembre de 2025, aseguró que el clima va a estar complejo.

"Lo que se visualiza después de haber vivido estos sismos catastróficos y estos huracanes atípicos es una ola de invierno y frío que va a caer sobre todos nosotros más fuerte que nunca. Especialmente en México, Estados Unidos y Canadá, con temperaturas de hasta 50 grados bajo cero. Hay que empezar a tomar todas las precauciones", declaró Mhoni Vidente.

Asimismo, indicó que presiente una nueva pandemia que, finalmente, terminaría llegando a América Latina.

"Lo que se estaba esperando, una nueva pandemia. Habrá una epidemia en varios lugares del mundo como Cuba, Haití, Jamaica, China, Japón, Taiwán, parte de Estados Unidos, de Rusia y de la India. Llegará completamente a América Latina y será la mezcla de varios virus que empezarán a mutar con varias cepas, así que hay que protegerse", aseguró también Mhoni Vidente.

¿Cuál será el día clave de noviembre? Esto dijo Mhoni Vidente

En su análisis, Mhoni Vidente indicó que el 11 de noviembre de 2025 es un día que tendrá una muy buena energía y será especial.

Mhoni Vidente hizo preocupante predicción sobre un exparticipante de La Casa de los Famosos
RELACIONADO

Mhoni Vidente hizo preocupante predicción sobre un exparticipante de La Casa de los Famosos

Sin embargo, la astróloga advirtió que la suerte rondará especialmente a cinco zignos zodiacales: Capricornio, Aries, Géminis, Acuario y Escorpión.

De esa manera, de acuerdo con Mhoni Vidente, el 11 de noviembre de 2025 puede ser fundamental para encontrar estabilidad y crecer en todos los ámbitos.

Las predicciones de Mhoni Vidente se pueden escuchar en el siguiente video, desde el minuto 15:09:

 

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Aida Victoria Merlano

"Necesita ayuda": vidente hizo impactante predicción sobre Aida Victoria Merlano tras su ruptura con Juan David Tejada

Shakira

Shakira realizó una visita privada al Museo del Oro durante su paso por Bogotá

Andrea Valdiri

Andrea Valdiri sufrió inesperado accidente en un evento: su rostro se vio afectado

Otras Noticias

Comercio

Estos fueron los carros más vendidos de octubre en Colombia: ranking dejó sorpresas

El sector automotor volvió a dejar un balance positivo, estas fueron las marcas más vendidas.

Jamaica

Llegaron las 22 toneladas de ayuda humanitaria que Colombia le envió a Jamaica

Colombia se sumó a los apoyos para Jamaica, nación devastada por el paso del huracán Melissa.

Animales

Cartagena le puso fin al uso de caballos: así serán los primeros coches eléctricos para el turismo

FC Barcelona

Enorme polémica arbitral salvó el empate del Barcelona en Champions League

Enfermedades

El 71% de pacientes con enfermedades huérfanas sienten que la sanidad se deterioró. ¿Qué Pasa?