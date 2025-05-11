"Nos va a caer": Mhoni Vidente sorprendió con preocupante predicción para noviembre

En el inicio de un nuevo mes del 2025, Mhoni Vidente, una de las astrólogas más conocidas del mundo, hizo su respectivo análisis y reveló qué podría pasar.

Fue así como no solo le envió una advertencia a países poderosos como Estados Unidos y Japón, sino que también a toda América Latina.

¿Cuáles fueron las predicciones exactas de Mhoni Vidente? Descúbralo aquí en Noticias RCN.

Estas fueron las preocupantes predicciones que Mhoni Vidente hizo para noviembre de 2025

Mhoni Vidente, en un video del 1 de noviembre de 2025, aseguró que el clima va a estar complejo.

"Lo que se visualiza después de haber vivido estos sismos catastróficos y estos huracanes atípicos es una ola de invierno y frío que va a caer sobre todos nosotros más fuerte que nunca. Especialmente en México, Estados Unidos y Canadá, con temperaturas de hasta 50 grados bajo cero. Hay que empezar a tomar todas las precauciones", declaró Mhoni Vidente.

Asimismo, indicó que presiente una nueva pandemia que, finalmente, terminaría llegando a América Latina.

"Lo que se estaba esperando, una nueva pandemia. Habrá una epidemia en varios lugares del mundo como Cuba, Haití, Jamaica, China, Japón, Taiwán, parte de Estados Unidos, de Rusia y de la India. Llegará completamente a América Latina y será la mezcla de varios virus que empezarán a mutar con varias cepas, así que hay que protegerse", aseguró también Mhoni Vidente.

¿Cuál será el día clave de noviembre? Esto dijo Mhoni Vidente

En su análisis, Mhoni Vidente indicó que el 11 de noviembre de 2025 es un día que tendrá una muy buena energía y será especial.

Sin embargo, la astróloga advirtió que la suerte rondará especialmente a cinco zignos zodiacales: Capricornio, Aries, Géminis, Acuario y Escorpión.

De esa manera, de acuerdo con Mhoni Vidente, el 11 de noviembre de 2025 puede ser fundamental para encontrar estabilidad y crecer en todos los ámbitos.

Las predicciones de Mhoni Vidente se pueden escuchar en el siguiente video, desde el minuto 15:09: