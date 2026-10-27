Estas serán las rutas y servicios especiales de Transmilenio para el concierto de Ryan Castro en El Campín

Los asistentes al concierto de Ryan Castro, programado para este sábado 31 de octubre en el estadio El Campín, contarán con una operación especial de transporte público para facilitar su regreso a casa al finalizar el evento.

Transmilenio anunció la habilitación de ocho rutas especiales desde las estaciones Campín–UAN y Movistar Arena. Los servicios conectarán estos puntos con diferentes sectores de la ciudad.

La entidad recomendó a los usuarios planear sus desplazamientos con anticipación y consultar los horarios y recorridos antes de salir.

¿A qué destinos llegarán las rutas especiales de Transmilenio?

Los ocho servicios habilitados para la salida del concierto tendrán como destino los siguientes portales:

Portal 80.

Portal Sur.

Portal Usme.

Portal 20 de Julio.

Portal Suba.

Portal Eldorado.

Portal Norte.

Portal Américas.

Los buses saldrán de las estaciones Campín–UAN y Movistar Arena. La programación de los despachos se ajustará de acuerdo con la cantidad de pasajeros que requieran el servicio.

Sin embargo, Transmilenio aclaró que no habrá una ampliación del horario del servicio de alimentación, por lo que los asistentes deben tener en cuenta esta condición al organizar su regreso.

¿Qué rutas puede tomar para llegar al estadio El Campín?

Quienes se desplacen hacia el concierto también podrán utilizar los servicios habituales del sistema.

En las estaciones Movistar Arena y Campín–UAN, ubicadas sobre la troncal NQS Central, estarán disponibles 13 rutas troncales:

4, B72, C25, C30, D21, G30, H21, H72, L25, B11, E42, G11 y G42.

Estos servicios operarán dentro de sus horarios habituales.

Por su parte, TransMiZonal contará con 39 rutas con paraderos cercanos al estadio, distribuidas de la siguiente manera:

Avenida NQS: 13 rutas.

Calle 63: 6 rutas.

Calle 53: 8 rutas.

Carrera 24: 12 rutas.

¿Cómo consultar los horarios y recorridos?

Antes de salir de casa, los usuarios pueden verificar los horarios, las rutas y los trazados disponibles a través de la página web oficial de Transmilenio, en www.transmilenio.gov.co, o mediante la aplicación TransMiApp.

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La entidad también recomendó mantener la tarjeta tullave recargada y personalizada para agilizar el ingreso al sistema, así como seguir su canal oficial de WhatsApp para consultar información de servicio.