El Campín reprograma eventos de noviembre para dar prioridad al calendario del fútbol profesional

El estadio Nemesio Camacho El Campín tendrá ajustes en su programación durante noviembre con el fin de garantizar la realización de los compromisos del Fútbol Profesional Colombiano y reforzar las medidas de protección de la gramilla, según informó Sencia.

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La decisión fue adoptada tras un trabajo conjunto entre Sencia, los clubes deportivos, las autoridades competentes, los promotores de espectáculos y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), en medio de los ajustes acumulados en el calendario deportivo del segundo semestre que han reducido los tiempos disponibles entre partidos y las labores de montaje y desmontaje de conciertos.

Concierto de Los Tigres del Norte cambia de fecha

Como parte de la reorganización, el concierto de Los Tigres del Norte, que estaba programado para el 7 de noviembre en El Campín, fue reprogramado para el 6 de febrero de 2027 en el mismo escenario. Asimismo, el festival Megaland 2026, previsto inicialmente para el 20 de noviembre, se llevará a cabo el 19 de noviembre en Vive Claro.

La compañía agradeció la disposición de los organizadores de ambos eventos para encontrar alternativas que permitan mantener la realización de los espectáculos sin afectar la programación deportiva. Además, señaló que cada promotor comunicará a través de sus canales oficiales los detalles correspondientes y las condiciones para las boletas ya adquiridas.

Buscan preservar la grama durante la recta final del torneo

De acuerdo con Sencia, durante noviembre el estadio albergará los partidos que determinen las autoridades deportivas dentro del calendario del fútbol profesional, por lo que se fortalecerán las medidas técnicas y operativas orientadas a preservar el estado de la gramilla.

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La empresa reiteró su compromiso con la coexistencia de los espectáculos musicales y los eventos deportivos en El Campín, al tiempo que destacó la necesidad de mantener condiciones óptimas para la práctica del fútbol en una etapa clave de la competencia.