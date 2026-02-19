CANAL RCN
¿Tribu urbana o salud mental? Qué hay detrás de los "therians"

¿El fenómeno "therian" puede estar ligado a problemas de salud mental?

Escuela Therian Argentina
Fotos: captura pantalla Alerta Mundial

febrero 19 de 2026
09:44 a. m.
En los últimos días, el término therian ha ganado visibilidad en redes sociales a partir de videos protagonizados, en su mayoría, por adolescentes que expresan una fuerte identificación simbólica con animales.

Las imágenes, que incluyen comportamientos imitativos o el uso de accesorios con rasgos animales, han despertado inquietud y debate público: ¿se trata de un problema de salud mental, una condición psicológica o una nueva forma de tribu urbana digital?

Conductor bajó a mujer que se identificó como “therian” tras actuar como un perro: video
Conductor bajó a mujer que se identificó como “therian” tras actuar como un perro: video

El concepto de therian deriva de therianthropy, una palabra utilizada históricamente para describir la creencia de transformarse en animal. Sin embargo, especialistas en salud mental aclaran que el uso contemporáneo del término no implica necesariamente una creencia literal, sino una experiencia subjetiva de identificación simbólica o emocional con un animal, conocida como theriotipo.

¿Los therian están asociados a problemas de salud mental?

Desde la perspectiva clínica, no existe un diagnóstico oficial que clasifique la identidad therian como trastorno mental. Ni el DSM-5 de la Asociación Americana de Psiquiatría ni la Organización Mundial de la Salud incluyen esta identificación dentro de sus sistemas diagnósticos.

Investigaciones en psicología social y del desarrollo, como las publicadas en revistas científicas como Journal of Adolescence y Frontiers in Psychology, sostienen que muchas de estas expresiones pueden entenderse como procesos de exploración identitaria, frecuentes durante la adolescencia, especialmente en entornos digitales donde la pertenencia comunitaria juega un papel central.

Video: captan a los primeros ‘therian’ en Bogotá y el clip se hizo viral
Video: captan a los primeros ‘therian’ en Bogotá y el clip se hizo viral

No obstante, especialistas advierten que el contexto es clave. Cuando la identificación con un animal se acompaña de pérdida de contacto con la realidad, angustia severa o deterioro funcional, podría estar relacionada con otros cuadros clínicos subyacentes, como trastornos disociativos o psicóticos, que sí requieren evaluación profesional.

La literatura psiquiátrica diferencia estos casos de las expresiones simbólicas no clínicas, evitando la patologización generalizada.

¿Therian es una tribu urbana o una identidad cultural digital?

Desde el análisis sociológico, varios expertos consideran que los therians pueden entenderse como una comunidad digital emergente, con códigos propios, narrativas compartidas y una fuerte presencia en redes sociales como TikTok y YouTube.

En ese sentido, comparten características con otras tribus urbanas contemporáneas, aunque con una dimensión identitaria más introspectiva que estética.

Estudios sobre culturas juveniles digitales, como los desarrollados por universidades europeas y norteamericanas, señalan que estas comunidades funcionan como espacios de validación emocional, especialmente para jóvenes que experimentan exclusión o dificultades para encajar en entornos tradicionales.

Abuelita arrojó agua a un "therian" y el video encendió las redes
Abuelita arrojó agua a un "therian" y el video encendió las redes

Lejos de una explicación única, el fenómeno therian se ubica en una zona intermedia entre identidad, cultura digital y salud mental. La evidencia científica actual sugiere que no debe abordarse desde el alarmismo, sino desde la comprensión, la observación responsable y el acompañamiento profesional cuando existan señales de riesgo.

