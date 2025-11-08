Morat y Volvo unen música y sostenibilidad

La alianza, presentada en Colombia por Astara, busca conectar con una nueva generación que valora el diseño innovador, el compromiso ambiental y las experiencias memorables. El Volvo EX30, SUV compacto 100% eléctrico, será el protagonista de esta fusión creativa que promete ponerle ritmo y emoción a la movilidad del futuro.

Un SUV eléctrico con ritmo colombiano

La unión de Volvo y Morat no es solo una estrategia de marketing, sino una declaración de intenciones. El Volvo EX30, el SUV más compacto de la marca, combina diseño minimalista, materiales reciclados y tecnología inteligente para ofrecer una experiencia de conducción sostenible y sofisticada. En esta campaña, la música de Morat refuerza el mensaje de un estilo de vida consciente, conectado y lleno de energía.

Morat: una banda que conecta generaciones

Formada en Bogotá en 2011, Morat se ha convertido en una de las bandas más influyentes del pop en español, acumulando más de 20 billones de reproducciones en plataformas digitales y múltiples reconocimientos internacionales. Con letras profundas y melodías que trascienden fronteras, su propuesta encaja de forma natural con la visión de Volvo: crear experiencias que perduren en la memoria.

Volvo: innovación y compromiso ambiental

En 2024, Volvo Car Group alcanzó cifras históricas, con más de 763.000 vehículos vendidos y un beneficio operativo récord. La compañía mantiene su meta de convertirse en un fabricante totalmente eléctrico para 2030 y lograr cero emisiones netas para 2040. El EX30, protagonista de esta alianza, es un ejemplo tangible de esa estrategia, ofreciendo una movilidad premium sin comprometer el medio ambiente.

Astara: movilidad abierta y sostenible

Astara, representante de Volvo en Colombia, impulsa un modelo de movilidad que combina venta, suscripción y asesoría, todo respaldado por tecnología y análisis de datos. Con presencia en 19 países y un equipo multicultural, la empresa refuerza su compromiso de poner a las personas en el centro de la experiencia, promoviendo opciones de transporte más inteligentes y sostenibles.