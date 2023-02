Mr. P’chao: interpretar sonidos urbanos con un instrumento de música clásica

Mr. P’chao es un artista como pocos. Su propuesta musical toma como base el Dance Hall con un discurso musical fuera de lo común en el que usa el trombón y actúa como solista. Hasta ahora ha sacado cuatro sencillos:"My Love’,’¿Yo Quiero Estar Contigo’, ‘La Cumbia del Vacile’ y ‘MEEC’. Estas canciones son parte del primer EP, con el cual quiere expresarse empleando un lenguaje casual y mezclando la música del día a día.

Juan José Díaz es su nombre, decidió dejar su carrera en la orquesta filarmónica para emprender su propio camino en la música urbana. El arte corre por sus venas, pero, aunque incursionó en un género tradicional, se decidió por lo urbano. “Llenaba a mucha gente, pero no me llenaba a mí, por una competitividad que pensé que me gustaba, pero no”, dijo a Noticias RCN.

En un momento de la pandemia decidió crear su propio personaje y se fue por otro tipo de música, pero sin dejar de lado el instrumento que lo caracteriza. Ahora incursiona en una propuesta urbana, pero con un trombón, una combinación que ha sido todo un éxito. “La música es eso, todo es música y yo sigo siendo trombonista hasta que me vaya a morir, sigo siendo cantante”.

Tuvo temor del que dirán, pero decidió seguir adelante y vivir su sueño, a pesar de que le decían que estaba loco. Su familia y amigos lo apoyaron incondicionalmente. “Unos me dijeron Juanjo que bacano, hay gente que es super incondicional como mi mamá y mis amigos, pero hubo gente, como músicos clásicos, que dijeron como ‘ah qué boleta este man’”.

Con su personaje quiere seguir su sueño y hacer música para demostrar que nunca es tarde.