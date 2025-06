En video: famoso streamer sufrió un aparatoso accidente de tránsito en una moto

Uno de los streamers más famosos de Colombia se vio envuelto en un aparatoso accidente de tránsito en la tarde del 18 de junio de 2025.

Se trata de Stiven Tangarife Caicedo, más conocido en el mundo de las redes sociales y el entretenimiento como Mr. Stiven. Todo ocurrió mientras que se encontraba transmitiendo en vivo a través de una de las plataformas que suele utilizar y, por lo tanto, sus seguidores se enteraron de inmediato de lo sucedido.

En video: así fue el aparatoso accidente de tránsito que tuvo Mr. Stiven, el reconocido streamer, en Medellín

Mr. Stiven, en medio de un stream, estaba transportándose en una de sus motos por Las Palmas, el importante corredor vial que conecta al centro de Medellín con el oriente antioqueño.

El streamer, que iba conduciendo a alta velocidad, se encontraba en compañía de unos de sus amigos, que llevaba una bandera amarrada en su cuello. Sin embargo, en una curva, la moto se le frenó de manera inesperada, tambaleó y los hizo caer a la vía.

En el momento del accidente no se encontraba ningún otro vehículo cerca. Por lo tanto, no se vio involucrado y el hecho no pasó a mayores.

¿Qué le pasó a Mr. Stiven, el reconocido streamer, tras el accidente de tránsito en Medellín?

Mr. Stiven, en una historia de Instagram, mostró que sufrió una gran raspadura en una de sus piernas, pero que no tuvo ninguna fractura.

Además, también dio a conocer que su acompañante se raspó, pero que el casco les protegió la cabeza y, por ende, no tuvieron una emergencia médica.

"Gente, ayer me pegué una 'costaleada' seria, pero gracias a Dios estamos vivos. Tenía el casquito, ya vieron mi historia que si no fuera por eso de pronto estaría en el hospital, pero nada pasó a mayores y fueron puras raspaduras", explicó el streamer en la tarde de este 19 de junio.

"Tengo una en la rodilla que la verdad está bastante grande y me duele muchísimo, pero aun así estamos activos", concluyó.