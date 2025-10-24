CANAL RCN
Tendencias Video

Mujer abrió el ataúd de un hombre para bañarlo y cambiarlo en Santander: video impactante

Video impactante en Santander: mujer sacó un ataúd del cementerio para bañarlo, cambiarlo y llevarle cervezas.

Noticias RCN

octubre 24 de 2025
08:33 a. m.
Un video impactante en Santander causó conmoción en redes sociales y en las autoridades locales, luego de que una mujer fuera sorprendida dentro del cementerio El Sagrado Corazón, en el municipio de Landázuri, manipulando un ataúd que había sido retirado de una bóveda.

La insólita escena, grabada por un testigo, mostró a la mujer hablando con el cuerpo sin vida de un hombre, mientras aseguraba que iba a “bañarlo y cambiarlo de ropa”.

Impactante video en cementerio en Santander: mujer pretendía bañarlo

Según los reportes preliminares, la mujer aprovechó que el sepulturero no se encontraba en el lugar para retirar la lápida de una bóveda y sacar el féretro.

En el video impactante en Santander, se observa cómo la mujer colocó junto al ataúd varias cervezas, cigarrillos y una muda de ropa.

Mientras hablaba al cuerpo, la mujer explicaba que quería asearlo y vestirlo con prendas nuevas. Sin embargo, su acción fue interrumpida por el guardia del cementerio que se percató de lo que estaba ocurriendo y alertó a la Policía. Cuando este llegó, le reclamó por haber cometido lo que la ley considera un acto de profanación de tumbas.

Mujer ingresó a un cementerio en Santander para bañar a un cadáver

Ante la negativa de la mujer de detenerse, las autoridades tuvieron que intervenir. La Policía local acudió al cementerio y, tras varios minutos de diálogo, redujo y esposó a la ciudadana para retirarla del lugar.

El hecho se registró el pasado miércoles, 22 de octubre y causó revuelo en las redes sociales.

El video impactante en Santander circula en plataformas como X, donde miles de usuarios expresaron su asombro y rechazo ante lo ocurrido. Hasta el momento, no se ha revelado la identidad de la mujer, pero las autoridades investigan este caso está por el delito de violación a sepultura.

