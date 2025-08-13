Qué personalidades se encuentran sepultadas en el Cementerio Central: el campo santo al que llegó el cuerpo de Miguel Uribe

Sobre las 2:30 de la tarde del miércoles, 13 de agosto, llegó a puertas del Cementerio Central el cuerpo del precandidato presidencial y senador por el partido Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay.

La noticia sobre su muerte se dio a conocer la madrugada del lunes, 11 de agosto, luego de 65 días en los que estuvo luchando por su vida en la Fundación Santa Fe, tras recibir tres disparos en un evento realizado en el parque el Golfito, del barrio Modelia, occidente de Bogotá.

El hijo de la periodista Diana Consuelo Turbay y el político Miguel Uribe Londoño descansará, por decisión de su familia, en el Cementerio Central de Bogotá, el más antiguo y de mejor reputación en la ciudad.

Los restos de otras personalidades de la política e historia de Colombia también reposan en el cementerio central:

Tristemente, Miguel Uribe no es el primer ni el único aspirante a la presidencia que, tras ser asesinado, llegó al Cementerio Central de Bogotá.

Antes de él, enterraron al excandidato Jaime Pardo Leal, tras caer a manos de integrantes del Cartel de Medellín, a 15 meses de las elecciones presidenciales de 1986.

Y, en las siguientes elecciones, fueron asesinados y llevados al Cementerio Central los candidatos Luis Carlos Galán (padre del alcalde Carlos Fernando Galán y el candidato a la presidencia por el Nuevo Liberalismo Juan Manuel Galán), en 1989, y Carlos Pizarro Leongómez (padre de la congresista María José Pizarro), en 1990.

Presidentes, científicos y artistas descansan en el Cementerio Central de Bogotá:

El Cementerio Central es también el lugar de reposo de los presidentes Miguel Abadía Méndez, Santos Acosta, Virgilio Barco Vargas, Miguel Antonio Caro, José Vicente Concha, José Ignacio de Márquez, Laureano Gómez, Santos Gutiérrez, Jorge Holguín, Alfonso López Michelsen, Alfonso López Pumarejo, José Manuel Marroquín, Manuel Murillo Toro, Enrique Olaya Herrera, José Eusebio Otálora, Gabriel París, Santiago Pérez, Rafael Reyes, Gustavo Rojas Pinilla, Eustorgio Salgar, Manuel Antonio Sanclemente, Eduardo Santos, Marco Fidel Suárez, Roberto Urdaneta y Francisco Javier Zaldúa.

Pero el cementerio es también hogar de empresarios, académicos y artistas que marcaron la historia de Colombia. Tal es el caso de Luis Ángel Arango, Nemesio Camacho, Leon y Otto de Freiff, Julio Garavito, Leo Siegfried Kopp y Rafael Pombo.