En video: mujer casi noquea a su amiga por quitarle un insecto de la ropa

Algunas personas tienen fobias a diferentes cosas, y entre las más comunes, están los temores hacia los insectos, arañas, serpientes y otros animales. Esto es algo bastante común, pero hay gente que puede reaccionar con pánico ante un encuentro con alguno de estos animales a los que les teme.

Este fue el caso de dos amigas que se hicieron virales en redes sociales. Las mujeres se encontraban andando en un carro y grabando un video.

Sin embargo, la tranquilidad del evento se vio terminada en pocos segundos, al darse cuenta que una de ellas tenía un insecto encima de su ropa.

Al caer en cuenta de la presencia del insecto, la mujer suelta un fuerte grito, con el cual asusta a la conductora del vehículo.

Fuertes golpes por quitar el insecto

Frente al pánico generado por el grito de su amiga, la conductora decide ayudarla, pero su manera de hacerlo no fue la más sutil.

Ante los gritos, esta empieza a soltar varios golpes hacia el torso de su amiga con una mano, mientras con la otra mantenía sujeto el volante.

Los golpes de la mujer empiezan a ser más fuertes, y varios de ellos fueron al rostro de su amiga. Esta comienza a protegerse de la mano de la conductora, y a la vez intenta asegurarse que el insecto se hubiera ido.

Al no saber si el animal seguía sobre su ropa, y no poder revisar gracias a los repetidos golpes que su amiga le estaba dando, la mujer decide saltar a la parte de atrás del carro para asegurarse que no tuviera todavía al insecto encima de ella.

El video se ha hecho viral en redes sociales, causando burlas y risas entre las personas que lo han visto.

Oh my gosh...call 911 😂🤣 pic.twitter.com/sFCPQCY0hR — Comedy Cloud (@ComedyCloudVids) December 12, 2022