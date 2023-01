En video: mujer llevó de fiesta a su perrito tras no conseguir quien lo cuidara, ¿disfrutó la rumba?

Un perro es de las mascotas más comunes que tienen las personas. Incluso son vistos como miembros de la familia, y se tornan en acompañantes indispensables en el día a día. Son animales que ayudan a mejorar la calidad de vida de las personas, e incluso aliviar la ansiedad, según estudios.

Hoy en día es muy frecuente ver perros acompañando a las personas en casi todos los lugares, pues restaurantes, tiendas y centros comerciales han optado por volverse "pet-friendly", para que así los dueños puedan ir en compañía de sus mascotas a realizar sus actividades.

Sin embargo, también hay sitios donde es poco usual verlos, pero aun así aparecen. Este fue el caso que se hizo viral en un video donde aparece un perro en una discoteca junto a su dueña en una fiesta. La mascota se encontraba al interior de un bolso.

Se especula que la dueña del animal no consiguió una persona que le cuidara a su perro mientras ella se iba de fiesta, por lo que decidió llevarlo a la rumba con ella.

¿El perro disfrutó la fiesta?

En el video quedó registrado como el perro está dentro de la cartera de su dueña, solo asomando su cabeza. Mientras el animal esperaba pacientemente, la mujer estaba al lado de la mesa bailando u disfrutando de la fiesta.

En redes sociales no tardaron en aparecer los comentarios de los usuarios respecto a este video, donde destacan alguno que decían que el perrito pacientemente esperaba mientras pensaba "ya mero nos vamos", "la bendición no se deja atrás", "me toca practicar mi baile, así no me aburro a la próxima".

Vea el video: