Mujer presencia la impactante caída de objeto espacial de la NASA en campo agrícola

La mujer observó desde la ventana de su casa, un objeto flotando en el cielo que terminó aterrizando en el campo de su vecino.

Paracaídas de la NASA cae en campo agrícola
Foto redes sociales

Noticias RCN

octubre 22 de 2025
01:34 p. m.
El paracaídas cayó en un campo y una mujer en Estados Unidos fue testigo del inusual suceso, al presenciar cómo un objeto espacial descendía lentamente sobre un terreno agrícola.

El inesperado hallazgo sobre la NASA

Todo ocurrió en Texas, cerca de la frontera con México, cuando Ann Walter observó desde la ventana de su casa un objeto flotando en el cielo que terminó aterrizando en el campo de su vecino.

Para su sorpresa, se trataba de un equipo científico de gran tamaño, similar a un vehículo todoterreno, suspendido de un enorme paracaídas adornado con pegatinas de la NASA.

Al notar lo ocurrido, Walter se comunicó con la oficina del sheriff local, quien luego confirmó que la NASA estaba buscando un equipo extraviado.

“Es una locura, porque cuando estás en el suelo y ves algo en el aire, no te das cuenta de lo grande que es. El paracaídas medía probablemente unos 30 pies (9 metros). Era enorme”, relató Ann Walter.

¿Cuál fue la reacción de Ann Walter tras la caída del objeto espacial?

La mujer contó que, poco después del incidente, recibió una llamada del Centro de Globos Científicos Columbia de la NASA. Los funcionarios le explicaron que el objeto era parte de un proyecto científico lanzado desde Fort Sumner, Nuevo México, un día antes del aterrizaje.

Según le informaron, el globo transportaba telescopios especializados diseñados para recopilar información sobre estrellas, galaxias y agujeros negros.

Walter expresó su asombro por haber presenciado un evento de este tipo y señaló que nunca imaginó que algo tan grande y sofisticado pudiera terminar aterrizando tan cerca de su hogar.

