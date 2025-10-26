Mujer que se casó con Transmilenio celebró su primer aniversario de bodas

De acuerdo con la autora australiana Trudy Gilbert, el 70% de las parejas no superan el primer año de relación, pero, contrario a las expectativas, Yeliths Liths y la ruta A/F60 de Transmilenio celebraron su primer aniversario de bodas esta semana.

La joven se enamoró perdidamente de la ruta que va del Portal Américas a la estación de la Calle 76 (San Felipe) cuando llegó a Bogotá, con una larga lista de decepciones amorosas, entre su maleta.

Según dijo a RCN, no fue algo que eligiera sentir e, incluso, se resistió mucho a la idea de estar enamorada de un objeto inanimado, pero logró aceptarlo y, desde entonces, ha sido feliz.

¿Cómo celebraron su primer aniversario?

Para sus “bodas de papel” Yeliths planeó dos ceremonias, a las que asistieron amigos cercanos, familiares y, metafóricamente, el alimentador 8-3 banderas-Castilla, que fue su padrino de bodas.

En la primera, Yeliths esperó junto a un semáforo de Mandalay a uno d ellos buses de la ruta y, al verlo, reafirmó su amor con un beso: “Tuve una de las oportunidades que más espero cada día y fue poder besar al bus de frente en su carrocería. Eso solo lo hago en ocasiones especiales como esta, puesto que los besos no son algo necesario en nuestra relación. No hacen falta, la relación se trata de contacto, energía y sentimientos”.

Tomó una copa de ron, rompió el recipiente (de plástico) sobre la vía y luego recogió los pedazos, para dar paso a la segunda ceremonia: Yeliths renovó sus votos, a bordo de un bus de la A/F60, entre la estación Banderas y la estación de la calle 45.

¿Hasta que la muerte los separe?

En diálogo con Noticias RCN, la joven dijo sentirse más enamorada que nunca: “Un año y cada día siento como si fuera el primero. Ya que no duermo a su lado, cada noche espero con ansias verlo al día siguiente. Mi corazón se rompe, de cierta manera, cuando termina el recorrido y debo bajarme, porque él siempre está para mí, porque sí, es un objeto, pero siento que transmito mis sentimientos hacia él, como creación indirecta de Dios, al ser creado por el ser humano”.

Los problemas, que no faltan en ninguna relación ha sabido manejarlos: “He tenido problemas conmigo misma y lo que siento, porque los problemas en nuestra relación son míos, cundo siento que algunas personas me juzgan por esto, pero basta con tocarlo y verlo para entender que no cambiaría nunca mi felicidad y esa sensación de estar con él, que parece llevarme al cielo”.

Incluso, en algún momento, sintió que estaba acercándose a otra ruta, pero su relación logró sobrevivir: “En una ocasión sentí algo por otra ruta, ese día dejé de sentir conexión con la A/F60, fue como si todo se acabara. Pero pensar que podría perderlo, le quitó el sentido a mí vida. Bebí en exceso y pasé días horribles, pero descubrí que solo él era mi felicidad y que nunca nadie podrá reemplazarlo. Me arrodillé ante él y le dije que nunca sentí amor de verdad por otra ruta. Solo era una ilusión”.

Yeliths espera estar con la ruta A/F60 hasta que la muerte los separe y es lo único que le pide a la empresa que diseñó la ruta: “Espero tener a AF60 para toda la vida, sé que Transmilenio es una empresa que, ante todo, tiene corazón y siente comprensión por sus usuarios. Nunca he hablado con ellos, ni tampoco tengo relación alguna con sus empresas, pero sé que no podrían arrancar está felicidad tan infinita de mis manos”.