Aumenta la polémica: otra mujer se hace viral por decir que los "rolos son tacaños"

A diario, cientos de personas utilizan las redes sociales para expresar sus opiniones sobre diferentes temas de interés público, como política, género, moda, entre otros. En muchas de estas ocasiones se abren grandes debates y polémicas, como fue el caso del video de una joven antioqueña publicado recientemente.

En plataformas como Twitter y TikTok, muchas mujeres han discutido sobre el papel económico que debería jugar un hombre en la actualidad, tanto en sus relaciones sentimentales como con sus amistades.

Algunas argumentan que deberían tener gastos más elevados que las mujeres debido a las brechas salariales y a que deberían tener la intención de brindar detalles; mientras que otras señalan que el capital que se invierta en una relación debe ser igual y compartido.

Polémico video de “hombres tacaños”

La usuaria de TikTok Karol Sandoval desató una fuerte polémica luego de afirmar públicamente en un video que no volvería a salir con ningún hombre bogotano (‘rolo’) porque, según ella, “son muy tacaños” y tienen fama de ser muy poco generosos con el género opuesto.

En primer lugar, resaltó no son detallistas a la hora de brindar un transporte cuando tienen citas románticas o cualquier otro encuentro, puesto que para la joven lo correcto es que el hombre recoja a la mujer o le envíe dinero para pedir un taxi.

"Todo rolo te va a decir: ‘Llega (...) Lo peor es que tú llegas y ni siquiera te dicen: ‘¿Cuánto te costó el carro?’ o ‘¿Cuánto te valió el carro?’ (...) Y si te tienes que devolver, tú también te pagas tú carro", afirmó.

Si me pongo a comparar cuando he salido con rolos a cuando he salido con Paisas o Pereiranos, nada queda hacer, los rolos son mega tacaños. Las otras regiones si tienen hombres muchísimo más atentos. https://t.co/yVRvub8Mmg — ♡( ◡‿◡ ) Carolina Volt (@notbailable) September 28, 2023

La antioqueña no solo habló del ámbito de las relaciones sentimentales, sino también en ambientes de amistad y dispersión. Indicó que le parecía inadecuado que cuando un grupo de amigos llega a una discoteca le pidan dinero a las mujeres para comprar licor.

Aseguró que no le gusta cuando se van a dividir el valor de la cuenta y, en algunas ocasiones, se distribuyen el costo de alguien que no tiene dinero, explicando: “¿Para qué sale si no tiene plata?”.

La controversia en redes sociales

El clip se hizo viral en varias plataformas y decenas de personas criticaron las declaraciones de la mujer, asegurando que les parecía de mal gusto que no quisiera contribuir para comprar una botella de licor simplemente por el hecho de ser mujer.

“Aquí empoderamos a las mujeres para que sean más que un objeto de colección y de exhibición, aquí casi siempre vamos por mitades porque ninguno está por encima del otro”, “No quiero sonar regionalista pero la gran diferencia entre los jóvenes bogotanos y los jóvenes de los pueblos aledaños es que la gran mayoría de capitalinos logramos trabajar para dejar de lado todo ese legado narcoparamilitar en el que la mujer figura como un ser absolutamente dependiente de una figura masculina", fueron algunos comentarios.

También se generaron opiniones divididas, ya que algunos internautas la defendieron y afirmaron que los hombres bogotanos deberían tender a ser más detallistas.