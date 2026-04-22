Mundial 2026: Cuántos colombianos viajarán y verán el torneo

A medida que nos acercamos a la Copa Mundial de la FIFA 2026, la expectativa en América Latina alcanza niveles históricos. Lejos de ser un simple torneo de fútbol, este evento se ha consolidado como un fenómeno que paraliza naciones enteras y domina la conversación digital y social.

Así lo confirma un reciente estudio desarrollado por QSport en conjunto con QuestionPro, en el cual se consultó a 1.800 personas en seis países estratégicos: Colombia, México, Argentina, Guatemala, Panamá y Ecuador. Los datos son contundentes y dibujan un panorama inmejorable para el certamen.

El Mundial 2026 destrona a la Champions y al Super Bowl

En la región, el fútbol no tiene rival. Según la investigación, el 57,5% de los encuestados afirma que verá absolutamente todos los partidos del Mundial 2026. Además, el 42,5% restante asegura que seguirá al menos algunos encuentros, garantizando que prácticamente la totalidad de la audiencia latinoamericana estará conectada.

Las cifras también reflejan la hegemonía del certamen orbital frente a otros gigantes del entretenimiento. Con un 82,6% de preferencia, la Copa del Mundo triplica el interés que generan eventos globales como el Super Bowl y la Fórmula 1. Incluso, supera con amplio margen a competiciones futbolísticas de élite como la UEFA Champions League (45,6%) y la Copa Libertadores (38,8%).

Colombia: una pasión futbolera que no descansa

Al hacer lupa en los datos nacionales, el panorama es fascinante. Para los colombianos, la Copa Mundial lidera con un 80% de preferencia, erigiéndose como el evento deportivo más importante. Sin embargo, el comportamiento del hincha nacional tiene una particularidad: es un consumidor de fútbol constante.

A diferencia de otros países donde la atención es estacional, en Colombia existe un fuerte equilibrio. Los aficionados combinan su pasión global con el consumo activo de torneos como la Copa Sudamericana, la Libertadores y la Champions League. Esta cultura futbolera sólida significa que el Mundial no llega para crear interés, sino para potenciar un engagement que se mantiene vivo durante todo el año.

¿Cuántos colombianos empacarán maletas para el Mundial?

Uno de los hallazgos con mayor impacto en el estudio es la movilización física que generará el torneo. El 17% de los colombianos encuestados asegura que asistirá presencialmente a los estadios. De este grupo de viajeros, más del 70% tiene sus preferencias repartidas equitativamente entre las sedes de Estados Unidos y México.

Pero el dato que más llama la atención y refleja el optimismo de la hinchada nacional es el pronóstico deportivo. A pesar de los retos de las eliminatorias, un 8,7% de los entrevistados afirma, con total confianza, que la Selección Colombia se coronará campeona del mundo en 2026.

Las marcas frente a un negocio redondo y masivo

Más allá de la cancha, el Mundial es una mina de oro comercial. Marcas como Adidas lideran el top of mind de los patrocinadores en la región.

Pablo Sánchez Kohn, vocero de QuestionPro, explica este fenómeno:

En una era dominada por el consumo hiperindividualizado, el Mundial sigue siendo una excepción: millones de personas conectadas en tiempo real. Esa concentración de atención lo convierte en la plataforma más potente.

Por su parte, las expectativas de rentabilidad están por las nubes. Fidel La Riva, representante de QSport, señala que mientras el retorno de inversión (ROI) creció casi un 30% entre Rusia 2018 y Qatar 2022, para el torneo norteamericano las cifras prometen ser mucho mayores. ¿La razón? El nuevo formato del torneo, que contará con un 62% más de partidos, multiplicando exponencialmente las oportunidades de conectar con los consumidores.