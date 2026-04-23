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🔴Millonarios, al todo o nada frente a Tolima: hora y canal para ver EN VIVO

Millonarios enfrenta este jueves a Deportes Tolima obligado a sumar los tres puntos si quiere seguir soñando con la clasificación.

Leonardo Castro
Foto: @millosfcoficial

Noticias RCN

abril 23 de 2026
01:05 p. m.
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La Liga BetPlay entra en su fase decisiva y uno de los duelos más determinantes de la jornada se disputará en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Millonarios FC recibe este jueves 23 de abril a Deportes Tolima en un compromiso que puede marcar el rumbo definitivo del conjunto capitalino en el campeonato.

El equipo dirigido por Fabián Bustos está obligado a sumar los tres puntos frente a su hinchada si quiere mantener vivas sus aspiraciones de clasificar a los cuadrangulares semifinales.

Actualmente, el cuadro ‘embajador’ suma 22 puntos en la tabla de posiciones, una cifra que lo deja al límite de la zona de clasificación. La presión es máxima: no solo debe ganar este compromiso, sino también el partido restante en el calendario, además de depender de otros resultados para lograr su objetivo. El margen de error es inexistente y cada jugada puede resultar determinante en esta recta final.

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Millonarios, sin margen de error en casa

El duelo ante Tolima se presenta como una auténtica final anticipada para Millonarios. Jugar en El Campín representa una oportunidad para hacerse fuerte con el respaldo de su afición, pero también implica una responsabilidad adicional en un momento donde el equipo necesita responder con resultados. La exigencia no solo pasa por sumar, sino por mostrar un rendimiento sólido que le permita competir en igualdad de condiciones frente a un rival que llega sin presión.

El compromiso está programado para las 8:00 p.m. y contará con transmisión exclusiva de Win Sports+, en un escenario donde se espera una alta asistencia de público, consciente de lo que está en juego para el equipo capitalino.

Tolima, clasificado pero competitivo

Por su parte, Deportes Tolima afronta el encuentro con la tranquilidad de ya haber asegurado su lugar en los cuadrangulares. Sin embargo, esto no significa que el equipo vaya a bajar la intensidad. El conjunto ‘pijao’ ha demostrado a lo largo del torneo ser uno de los más competitivos y buscará mantener su nivel, incluso si eso implica complicar las aspiraciones de su rival.

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Para Millonarios, el reto no solo es futbolístico, sino también mental. Enfrentará a un equipo ordenado, con experiencia en instancias definitivas y sin la presión de los resultados. En ese contexto, el cuadro bogotano deberá apelar a su carácter, eficacia y concentración para mantenerse con vida en la lucha por un lugar entre los ocho.

La noche en El Campín promete emociones fuertes, con dos equipos que, aunque llegan en situaciones distintas, tienen mucho en juego en el cierre de la fase regular.

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