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Policía retirado hirió a ladrón que intentó realizar un atraco en concurrido restaurante de Medellín

El delincuente herido fue trasladado a un centro asistencial y su compañero logró escapar, dejando atrás su motocicleta.

Foto: Cortesía
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Noticias RCN

abril 23 de 2026
01:05 p. m.
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El intento de atraco a un concurrido restaurante en el barrio El Poblado, de la comuna 14 de Medellín, generó pánico en los comensales que se encontraban al interior del establecimiento y haciendo fila para el ingreso, la noche del miércoles 22 de abril.

Al lugar, de acuerdo con las autoridades, llegaron dos sujetos armados en moto e intimidaron a los clientes; entre ellos, a un policía retirado que llevaba consigo su arma personal.

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Cuando lo interceptaron, el hombre tomó su arma y disparó contra uno de los delincuentes, que resultó herido y tuvo que ser trasladado a un centro asistencial.

Su compañero logró escapar, dejando abandonado el vehículo en el que se desplazaban en el mismo sector de El Poblado.

Otros detalles sobre el intento de atraco en Medellín ¿Cómo avanza la invetsigación?

El oficial de guarnición, teniente coronel Edisson Pedroza, dio a conocer la noticia y reveló detalles adicionales sobre el caso, que enciende, nuevamente, una alarma por la situación de seguridad en la capital antioqueña:

“Ayer en la noche, al interior de un local de comidas rápidas en la comuna 14, un ciudadano lesionó con su arma de fuego de propiedad a uno de dos delincuentes que lo intimidaron con una pistola para hurtar sus pertenencias. En el hecho, el ciudadano víctima del intento de hurto también fue lesionado con arma traumática y trasladado para su atención médica”.

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En palabras de Pedroza, “tras ser alertadas de los hechos, nuestras patrullas de vigilancia llegaron al lugar y a los centros de salud para iniciar los actos urgentes correspondientes. En la búsqueda fue hallada e inmovilizada la motocicleta implicada en el hurto”.

De momento, el caso está en manos de la seccional de investigación criminal, que trata de esclarecer los hechos y judicializar al delincuente que logró escapar en medio del caos.

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