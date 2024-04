Nataly Umaña no se guardó nada sobre la salida de Nanis Ochoa

Nataly Umaña no se olvida de La casa de los famosos. Esto estarán pensando muchos de los seguidores de la casa más famosa del país. Y es que la actriz, que ya completa dos semanas afuera del concurso, opinó de lo que fue la sorpresiva salida de Nanis Ochoa del reality.

Es importante resaltar que Nataly siempre estuvo en el ojo del huracán, durante su estadía en la casa, por la relación que sostuvo con el panameño, Miguel Melfi, pues ella, a la entrada del reality, estaba casada con el, también, actor Alejandro Estrada.

“Solidaridad”. Esta fue una de las palabras que utilizó Umaña sobre Nanis. Y es que la actriz que ya no hace parte de La casa de los famosos, en un video que compartió desde un restaurante, explicó que gran parte de la decisión del jefe se dio por haber contado lo que pasaba afuera con ella (Nataly), y lo que fue su relación con Estrada.

Nanis no fue prudente. Ella no cumplió con lo que sabía que debía hacer, y eso no lo hace una mala persona, son experiencias de las que uno aprende