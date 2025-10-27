Reconocida actriz colombiana confirmó que se separó: esto fue lo que contó

En los últimos días, una de las actrices más reconocidas le concedió una entrevista a Cristina Estupiñán, para su programa 'Sinceramente Cris', y reveló que se terminó su última relación sentimental.

Natasha Klauss, que participó en producciones ampliamente reconocidas como 'El último matrimonio feliz', 'Hermanos y hermanas', 'Rojo carmesí' y 'La ley del corazón', abrió su corazón y contó que ha enfrentado múltiples duelos en el último año.

Así fue como Natasha Klauss, la reconocida actriz, confirmó su separación

Natasha Klauss aseguró que hasta el momento no había hablado del tema, pero que considera que, después de afrontar la primera parte de su proceso, ya es momento de hacerlo.

"No lo he contado y no lo he hablado, pero creo que ya estoy lista para hacerlo. No me importa si esto es un tema de chismes porque no es mi objetivo, pero, sin embargo, en este año he tenido diferentes duelos", comenzó afirmando Natasha Klauss, la reconocida actriz colombiana.

"El primero fue migrar a Estados Unidos porque tengo residencia. Además, no solo estoy separada de mis hijas, sino que también de Daniel (su expareja), y por eso me vine para acá (Colombia) para buscar ese círculo y esa red de apoyo para comenzar a hacer un trabajo interno", agregó.

No obstante, Natasha Klauss, la icónica actriz de nuestro país, no entró en detalles acerca de las razones por las que su última relación se terminó.

¿Cuáles fueron las reacciones de los seguidores de Natasha Klauss tras el fin de su relación?

Luego de que Natasha Klauss rompió el silencio, sus seguidores quedaron sorprendidos, pero le desearon lo mejor durante este proceso de su vida.

"Que este nuevo comienzo te lleno de paz, verdad y todo lo bonito que mereces", "espero que todo mejore profundo", "admiro tu fortaleza", "tu testimonio es de valentía y amor propio", "qué pena, se veía muy feliz", "Dios continúe iluminando tu vida" y "eres una campeona", han sido algunos de los mensajes expresados.