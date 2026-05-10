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Ñejo se presentará en Colombia este Halloween 2026: fecha, lugar y entradas

Ñejo será protagonista de Jalogüín 2026, una de las fiestas de Halloween cerca de Bogotá. Revise la fecha, el lugar y los detalles del evento.

Ñejo Concierto
Foto: cortesía

Noticias RCN

octubre 05 de 2026
04:10 p. m.
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Halloween tendrá una celebración especial en Bogotá y Chía con Jalogüín 2026: El Bestiario de Andrés, una fiesta que este año se realizará durante dos noches y tendrá como protagonistas a Ñejo y Alejandro Villalobos.

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Música, disfraces y premios harán parte de la programación preparada para el 30 y 31 de octubre.

La propuesta de Andrés Carne de Res estará inspirada en criaturas ancestrales, bestias fantásticas y seres de otros mundos. La idea es que los asistentes no solo lleguen disfrazados, sino que construyan personajes alrededor del concepto de “El Bestiario de Andrés”.

Jalogüín 2026: fechas y artistas en Bogotá y Chía

La primera noche será el viernes 30 de octubre, desde las 7:00 p. m., en Andrés Carne de Res Chía. Allí, el encargado de liderar la celebración será Ñejo, reconocido artista puertorriqueño de música urbana.

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La programación continuará el sábado 31 de octubre en Andrés D.C., en Bogotá, también desde las 7:00 p. m. Para esta fecha, la música estará a cargo de Alejandro Villalobos, quien llevará a los asistentes por varios de los grandes clásicos de los años 2000.

De esta manera, Jalogüín ofrecerá dos experiencias diferentes bajo una misma temática. “Donde se rompe el equilibrio, despierta la bestia” es la frase que acompaña la edición de este año.

Jalogüín entregará millonarios premios por los mejores disfraces

Uno de los principales atractivos de Jalogüín 2026 será nuevamente el concurso de disfraces. En cada una de las dos fiestas habrá $20 millones en premios, para un total de $40 millones.

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Los reconocimientos estarán divididos en cuatro categorías: mejor disfraz de mujer, mejor disfraz de hombre, mejor comparsa y mejor disfraz inspirado en la temática de Andrés.

“El Bestiario de Andrés” busca que la imaginación sea protagonista durante ambas jornadas. Además de la música, los asistentes encontrarán la gastronomía y la particular puesta en escena que caracteriza a Andrés Carne de Res.

La invitación para quienes planean asistir es preparar desde ahora su personaje, pues en esta edición el disfraz será uno de los elementos centrales de la celebración.

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