¿Nueva polémica?: Johanna Fadul genera debate en redes tras volver a hablar sobre ‘Campanita’

Los internautas han estado al tanto de todos los acontecimientos que se desarrollan dentro de La Casa de los Famosos Colombia, pues la tercera temporada ha dado giros inesperados que han impactado a toda la audiencia.

Uno de estos hechos fue la expulsión de Johanna Fadul, quien tuvo que abandonar el juego tras haber hecho comentarios polémicos sobre el color de piel de ‘Campanita’ durante su posicionamiento.

Pese a que dicha escena se presenció hace más de dos meses, la mujer ha sido nuevamente blanco de críticas al haber mencionado al deportista recientemente en sus redes sociales.

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¿Qué dijo Johanna Fadul?

En una reciente historia de la actriz, por medio de su cuenta oficial de Instagram, dejó ver detalles del lugar que se encuentra visitando en el exterior por lo que hizo énfasis en un local especializado en todo tipo de chocolates y la creación de figuras por medio de este alimento.

Al mostrar la vitrina se observó una gran variedad de dulces encima de un árbol giratorio que también llevaba encima algunas muñecas y demás objetos.

Sin embargo, Johanna se percató que en una de sus ramas se encontraba un muñeco de piel oscura que portaba camiseta, pantaloneta y hasta zapatillas. Al observar el juguete, Fadul hizo referencia a ‘Campanita’ al manifestar que por su culpa ella se encuentra por fuera de la casa más famosa del país.

Por supuesto, sus palabras generaron cientos de reacciones en redes sociales ya que algunos fanáticos salieron en su defensa al explicar que la mujer se encontraba “bromeando” por lo sucedido en el programa.

Sin embargo, otros expresaron su inconformismo al continuar “alimentando la polémica” que seguiría teniendo como centro de discusión, al parecer, el color del deportista.

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Campanita descubre escena en La Casa de los Famosos

Por otro lado, el famoso ha protagonizado una escena comentada dentro del reality del Canal RCN ya que a altas horas de la noche decidió acercarse a la cama de su compañera Karola para hablar con ella en medio de la oscuridad.

Sin embargo, el hombre se llevó la sorpresa de que la creadora de contenido se encontraba debajo de las cobijas junto a Eidevin, quien manifestó su incomodidad con lo ocurrido.