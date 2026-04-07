Ryan Castro reveló cómo conquista a las mujeres que le gustan por Instagram

En la era digital, donde las relaciones comienzan cada vez más en redes sociales, las confesiones de Ryan Castro sobre su forma de conquistar han despertado interés entre sus seguidores.

Durante su participación en el pódcast Flan de coco, el artista habló abiertamente sobre cómo maneja sus interacciones con mujeres en Instagram, una de las plataformas más influyentes en su vida pública.

Lejos de recurrir a cuentas alternas o estrategias ocultas, el cantante aseguró que prefiere actuar con transparencia. Según explicó, si alguien le llama la atención, no duda en interactuar desde su cuenta oficial. Sin embargo, este acercamiento inicial no suele quedarse en lo digital.

Si yo voy a ver a una nena, lo hago desde mi Instagram y no me da pena. Lo único es que casi no hablo porque yo soy muy desconfiado y si tengo conexión con una nena, yo prefiero que nos veamos, contó.

¿Cómo conquista Ryan Castro por Instagram sin perder privacidad?

Aunque el uso de redes sociales facilita el contacto, Ryan Castro dejó claro que no confía plenamente en las dinámicas digitales. De hecho, uno de los aspectos más llamativos de su testimonio es su decisión de limitar las conversaciones virtuales.

El artista explicó que, en caso de sentir conexión, prefiere trasladar la interacción a un espacio más privado o incluso a un encuentro presencial. Esta elección responde, en parte, a experiencias previas que han reforzado su desconfianza.

Además, el volumen de mensajes que recibe diariamente influye en su comportamiento. Como figura reconocida en la música urbana, su bandeja de entrada está constantemente llena, lo que dificulta identificar interacciones genuinas.

Si el amor de mi vida está en esos mensajes, tendrá que buscar otra fórmula, dijo, en tono reflexivo.

¿Por qué Ryan Castro evita responder mensajes en redes sociales?

Otro de los puntos clave de la entrevista fue la razón detrás de su aparente distancia en redes. Más allá de la falta de interés, el cantante reconoció que su cautela está relacionada con la posibilidad de que sus respuestas sean expuestas públicamente.

Según explicó, muchas personas podrían estar esperando una interacción para compartirla en redes sociales, lo que incrementa el riesgo de perder privacidad.

En ese sentido, su decisión de no responder de forma constante es también una estrategia de autoprotección.

Ellas están esperando para decir: ‘Vea, Ryan me respondió’, entonces prefiero que no, comentó Ryan.

Por último, habló de las declaraciones de Lina Tejeiro y confesó: “Sí, lo vi, claro. Pero no, yo la verdad no me metí mucho en ese mundo, pero sí lo vi. Obviamente lo vi, porque la gente me lo manda y me etiquetaron y eso, pero no me metí mucho en esa vuelta, porque pues es el pensamiento de ella, ya ella verá”, concluyó.