CANAL RCN
Tendencias

Nicki Nicole da su versión tras confirmarse la ruptura con Lamine Yamal

La cantante rompió el silencio luego de que el futbolista del FC Barcelona confirmara que habían tomado la decisión de separar sus caminos.

Nicki Nicole Lamine Yamal
FOTO: AFP

Noticias RCN

noviembre 01 de 2025
07:06 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Una de las relaciones más mediáticas del mundo en las últimos semanas, fue la que sostuvieron Lamine Yamal, futbolista del FC Barcelona y la cantante argentina Nicki Nicole, pero solamente duraron tres meses, pues se confirmó su ruptura.

Lamine Yamal compra la casa de Shakira y Gerard Piqué en Barcelona por unos 14 millones de euros
RELACIONADO

Lamine Yamal compra la casa de Shakira y Gerard Piqué en Barcelona por unos 14 millones de euros

En diálogo con el diario Sport, el famoso futbolista de 18 años desmintió los rumores sobre una supuesta infidelidad y dejó claro que simplemente tomaron la decisión de ir por caminos separados.

Simplemente nos hemos separado y ya. Todo lo que está saliendo no tiene nada que ver con nuestra relación. No le he sido infiel ni he estado con otra persona.

Nicki Nicole entregó su versión de la separación con Lamine Yamal

Horas más tarde después de la confesión de Yamal, la artista entregó su versión de los hechos. De acuerdo a lo informado por el periodista Jordi Martín, se puso en contacto con ella y reveló los detalles de la conversación que sostuvieron.

"Os voy a leer lo que me dice: 'Hola Jordi, no soy de hacer estas cosas, pero bueno, te quería aclarar que con Lamine no estamos juntos desde hace unos días después de que me fui de Barcelona", comentó inicialmente el periodista.

Sostuvo la versión de su ahora expareja

Adicionalmente, Nicki Nicole también descartó los rumores de infidelidad, señalando que de ser así, ella misma lo revelaría como ya pasó en el pasado, cuando terminó su relación con el cantante mexicano Peso Pluma.

Créeme que si alguien me fuese infiel, yo sería la primera en aclararlo en todos lados como ya hice en un pasado.

Finalmente, comentó que no tenían pensado contar los detalles de la ruptura, pero ante los fuertes rumores, tuvieron que salir a aclararlo.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Shakira

¡La sorpresa de Halloween! Shakira recorrió las calles de Bogotá con impresionante disfraz

México

El Zócalo se viste de gala para homenajear a Juan Gabriel con un concierto masivo gratuito

Viral

Karina García reveló la extraña situación que le gustaba hacer a su exnovio

Otras Noticias

Resultados lotería

Resultado Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 1 de noviembre de 2025

¡Se siguen conociendo ganadores tras el sorteo del Super Astro Luna de este 1 de noviembre! Descubra el resultado exacto aquí.

Bogotá

Encuentran petardos en las instalaciones de tres concurridas tiendas de Falabella en Bogotá

La compañía dio a conocer que los petardos fueron encontrados en las últimas horas.

Copa BetPlay

Bajas en Atlético Nacional y América de Cali para la semifinal de Copa BetPlay

Alimentos

Estos son algunos de los alimentos que podrían generar salmonella, según expertos

México

Cárcel y juicio para 'El Comandante' por el caso de los músicos colombianos B-King y Regio Clown