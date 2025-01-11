Nicki Nicole da su versión tras confirmarse la ruptura con Lamine Yamal

Una de las relaciones más mediáticas del mundo en las últimos semanas, fue la que sostuvieron Lamine Yamal, futbolista del FC Barcelona y la cantante argentina Nicki Nicole, pero solamente duraron tres meses, pues se confirmó su ruptura.

En diálogo con el diario Sport, el famoso futbolista de 18 años desmintió los rumores sobre una supuesta infidelidad y dejó claro que simplemente tomaron la decisión de ir por caminos separados.

Simplemente nos hemos separado y ya. Todo lo que está saliendo no tiene nada que ver con nuestra relación. No le he sido infiel ni he estado con otra persona.

Nicki Nicole entregó su versión de la separación con Lamine Yamal

Horas más tarde después de la confesión de Yamal, la artista entregó su versión de los hechos. De acuerdo a lo informado por el periodista Jordi Martín, se puso en contacto con ella y reveló los detalles de la conversación que sostuvieron.

"Os voy a leer lo que me dice: 'Hola Jordi, no soy de hacer estas cosas, pero bueno, te quería aclarar que con Lamine no estamos juntos desde hace unos días después de que me fui de Barcelona", comentó inicialmente el periodista.

Sostuvo la versión de su ahora expareja

Adicionalmente, Nicki Nicole también descartó los rumores de infidelidad, señalando que de ser así, ella misma lo revelaría como ya pasó en el pasado, cuando terminó su relación con el cantante mexicano Peso Pluma.

Créeme que si alguien me fuese infiel, yo sería la primera en aclararlo en todos lados como ya hice en un pasado.

Finalmente, comentó que no tenían pensado contar los detalles de la ruptura, pero ante los fuertes rumores, tuvieron que salir a aclararlo.