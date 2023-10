¡Adiós a un grande! Nicky Jam anunció su retiro de la música

Una fuerte noticia recibió todos los seguidores de la música urbana, puesto que en las últimas horas se confirmó que uno de los músicos más representativos de este tipo de género anunció su retiro, luego de varios años de una carrera musical, inundado de tristeza a todos los fans del reggaetón.

El encargado de entregar esta fuerte noticia fue Nicky Jam, quien por medio de sus redes sociales dio a conocer que en los próximos días lanzará su nuevo álbum y luego de ello le dará fin a su carrera profesional, luego de varios años de altos y bajos, pero sobre todo de enseñanzas que lo hicieron crecer.

En el video publicado en su cuenta personal de Instagram, Nicky Jam dejó un sentido mensaje a todos sus seguidores, quienes apenas se enteraron de la noticia, mostraron su tristeza por el adiós de uno de los grandes del reggaetón.

“Las vidas pasadas nunca me detienen. El amor perdido es más dulce cuando finalmente se encuentra. Tengo la sensación más extraña, esta no es nuestra primera vez. Las vidas pasadas no se interponen entre nosotros. Algunas veces, los soñadores finalmente despiertan. No me despiertes. No estoy soñando”, aseguró el cantante en el video.

Además, Nicky Jam dio a conocer que antes de su retiro de los escenarios hará su última gira mundial, la cual es esperada por todos los fanáticos del estadounidense, quien se ha convertido en una insignia y ejemplo a seguir de todos los cantantes de música urbana en la actualidad, a pesar de los problemas que tuvo en el inicio de su carrera musical.

Reacciones del anuncio de Nicky Jam

En cuanto se anunció la noticia, diversas celebridades, referentes del fútbol mundial y actores expresaron su tristeza por la despedida del estadounidense, ya que para nadie es un secreto que Nicky Jam se ha convertido en uno de los grandes, junto con Daddy Yankee, Don Omar, entre todos.

Uno de los referentes en reaccionar al anuncio de Nicky Jam es Juan Fernando Quintero, jugador de la Selección Colombia y que comentó la publicación del con una frase “la bestia” y unos corazones rojos. Otro de los que reaccionó a la publicación fue Ryan Castro, cantante de reggaetón y que publicó “Inspiración”.