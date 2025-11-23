Influencer salió del concierto de Blessd, lo robaron y terminó enfrentando al agresor con una mazorca

La noche que debía ser una celebración musical terminó en escándalo cuando Nicolás Arrieta fue víctima de un robo a las afueras del concierto de Blessd en Bogotá.

El creador de contenido protagonizó una tensa confrontación con el presunto responsable del hurto y terminó golpeándolo con una mazorca, una escena que rápidamente se viralizó en redes sociales.

¿Cómo inició la discusión después del show de Blessd?

De acuerdo con los videos que circularon entre los asistentes al evento, el incidente ocurrió en medio de la salida masiva del público del Vive Claro Arena.

Allí, varias grabaciones mostraron a Arrieta notablemente alterado señalando a un hombre al que acusaba de haberle arrancado una cadena mientras atendía a fanáticos que le pedían fotografías.

Testigos aseguran que el caos comenzó cuando el influencer detectó el momento del hurto y siguió al presunto ladrón entre la multitud.

RELACIONADO Blessd emociona Bogotá con un histórico show sold out en Vive Claro

En las imágenes, se observa al creador exigiendo la intervención de la Policía, mientras insiste en identificar al responsable y recuperar sus pertenencias. Sin embargo, su molestia aumentó cuando, según él, los uniformados no actuaron con la prontitud esperada.

La inesperada reacción del influencer y el relato de los acompañantes

La escena que más impacto causó en redes fue cuando Arrieta, en medio de la tensión, tomó una mazorca que llevaba en la mano y golpeó con ella al sujeto señalado.

Su reacción desató confusión entre asistentes y autoridades, pues incluso llegó a ponerse frente a los policías pidiendo que lo esposaran ante la falta de acción.

Horas después, la mujer que lo acompañaba, identificada como Manuela Ortiz, explicó que la cadena habría pasado por varias manos mientras intentaban ocultarla. Según su versión, se trató de un robo en cadena en el que participaron varias personas del tumulto.

Arrieta también ofreció su versión, reiterando que Nicolás Arrieta fue víctima de un robo, y que su reacción fue producto del enojo e impotencia ante la situación.

Aseguró que lo más indignante no fue la pérdida material, sino la falta de respuesta policial. “La cadena es lo de menos. El problema es que está robando y nadie hace nada”, expresó.

Para la mañana siguiente, los videos ya eran tendencia nacional, generando debates sobre seguridad, actuación policial y la forma en que reaccionó el influencer, quien insistió en que Nicolás Arrieta fue víctima de un robo en medio del desorden a la salida del concierto.