Carrera Snoopy Fun Run desató críticas en Bogotá: corredores denunciaron problemas logísticos

La primera edición de la carrera temática Snoopy Fun Run Bogotá recibió críticas luego de que varios participantes denunciaran problemas logísticos y fallas en la entrega de los kits prometidos antes del evento.

La actividad, inspirada en el popular personaje de Snoopy y pensada como una experiencia deportiva familiar, se llevó a cabo en Bogotá el 15 de marzo de 2026.

El evento fue promocionado como la primera carrera oficial de este tipo en el país, con recorridos de 3, 5 y 10 kilómetros, además de un componente solidario que buscaba fomentar la actividad física, fortalecer la unión familiar y recaudar fondos para fundaciones dedicadas a la protección animal.

Sin embargo, comenzaron a circular en redes sociales varios testimonios de corredores inconformes con la logística del evento. Usuarios en plataformas como TikTok denunciaron largas filas, falta de información y kits que no coincidían con lo anunciado en la página oficial de inscripción.

Carrera Snoopy Fun Run en Bogotá: denuncias por entrega de kits y logística

Una de las participantes que expuso su experiencia fue la usuaria de TikTok Lau Bolaño, quien aseguró que tuvo que esperar cerca de tres horas para reclamar el kit deportivo.

Ayer pasé tres horas esperando a recoger un kit para una carrera de running y así fue como perdí toda mi confianza hacia este evento, relató en un video publicado en redes sociales.

Según explicó, desde el proceso de inscripción ya se habían presentado inconvenientes técnicos en la plataforma de pago. Aunque inicialmente la organización respondió a sus inquietudes, posteriormente surgieron más dificultades relacionadas con la entrega del material.

La corredora aseguró que el kit recibido no coincidía con lo prometido en la página web del evento y que tampoco recibió información clara sobre el recorrido ni sobre los puntos de entrega.

Nunca me mandaron un correo para confirmar cómo iba a ser el recorrido o para recordarme dónde reclamar el kit, afirmó.

Otro participante, identificado en redes como Pipe Romero, también expresó su inconformidad tras asistir al punto de entrega.

En su testimonio señaló que la fila podía extenderse durante varias horas y que algunos elementos anunciados en el kit no fueron entregados.

Había un botilito que prometían en la página superlindo y no lo entregaron. La camiseta con la que queríamos correr tampoco estaba, comentó.

Romero también mencionó la ausencia de chips de cronometraje para algunas distancias y cuestionó la actitud del personal encargado de atender a los corredores.

Organización de la Snoopy Fun Run respondió a las críticas

Ante la ola de quejas, los organizadores de la carrera publicaron un comunicado en la cuenta oficial del evento en redes sociales. Allí reconocieron que se presentaron inconvenientes logísticos durante la entrega de los kits.

Según explicaron, una de las razones de las fallas fue la sustracción de varios kits deportivos, lo que impidió contar con la totalidad de los elementos prometidos para todos los participantes.

El comunicado también aclaró que las marcas y aliados del evento no tenían responsabilidad en la organización logística ni en los problemas registrados durante la entrega del material.

Como medida para compensar a los corredores, los organizadores anunciaron que las camisetas oficiales de la carrera serán enviadas a domicilio a quienes deseen recibirlas. El envío, indicaron, se realizará en un plazo aproximado de 20 días hábiles.

“Seguimos trabajando con responsabilidad para que podamos vivir una jornada deportiva llena de energía, comunidad y amor por nuestros peludos”, señalaron en el comunicado.

El caso ha generado debate entre corredores y usuarios de redes sociales sobre la importancia de la logística y la transparencia en la organización de eventos deportivos masivos, especialmente aquellos que convocan a familias y amantes del deporte en la capital del país.