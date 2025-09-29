NIKE junto a Broken Chains reviven la leyenda del Total 90 en Colombia

NIKE junto a Broken Chains anuncian oficialmente la llegada a

Colombia de la colección Total 90, una de las líneas más emblemáticas de la marca que definió a toda una generación en los años 2000. Esta unión busca no solo revivir la herencia futbolera de la época, sino tambié resignificarla desde la visión cultural y urbana que representa Broken Chains, conectando el espíritu del fútbol con el mundo del streetwear contemporáneo.

Revivir el espíritu del Total 90 integrando detalles legendarios, como la parte superior acolchada y los cordones asimétricos, con un diseño renovado que va más allá de las canchas de fútbol. Los clásicos tachones se convierten en suelas de goma plana, cómoda y versátil, pensada para el día a día de los colombianos.

“Traemos los Total 90 a Colombia para evocar la nostalgia que a muchos nos trae el inicio de los 2000. El próximo Campeonato Mundial de Fútbol nos inspira para revivir esta colección, con un estilo moderno y urbano. Esto es más que un relanzamiento, es un viaje en el tiempo que conecta la pasión futbolera del ayer con la energía de las calles en la actualidad”, asegura Juan Carlos Galindo, Gerente General de Nike Colombia.

“En Broken Chains hemos asumido este regreso del Nike Total 90 con profundo respeto por su herencia futbolera

de los 2000, pero también con la convicción de proyectarlo hacia la actualidad cultural del streetwear”, afirma Juan

David Ramírez, Fundador / CEO de Broken Chains.

“Hoy, a nivel global, vemos una tendencia denominada Block

Core, que combina piezas de fútbol con la moda urbana, y queremos ser un eje impulsor de esta visión en el

territorio colombiano.

Para este evento, hemos preparado una narrativa que conecta la historia del Total 90 con experiencias contemporáneas, incluyendo un taller de customización orientado a educar al mercado sobre cómo esta moda futbolera se integra al fashion y al estilo de vida de las nuevas generaciones”.

La colección incluye, además de los tenis que recuerdan la época dorada del fútbol, camisetas de algunos de los equipos más importantes del mundo como lo son París Saint Germain y FC Barcelona. Deportistas de talla internacional como Ronaldinho también visten la serie de Total 90.

Total 90 busca convertirse en un símbolo cultural más allá del deporte para las nuevas generaciones y en un clásico atemporal para quienes vivieron la época dorada del fútbol a inicios de los 2000. Conectar el pasado con el presente es la propuesta de Nike, invitando a los colombianos a llevar en su estilo diario un pedazo de historia.

Los Total 90 ya están disponibles en las tiendas físicas de NIKE Colombia y Broken Chains, así como en sus páginas web oficiales: www.Nike.com.co y www.brokenchains.com.co.