CANAL RCN
Tendencias

Niño cae al vacío por falla del ascensor y su padre lo rescata: el video se vuelve viral

El incidente tuvo lugar en Rusia y, de acuerdo con medios locales, el pequeño no sufrió lesiones ni daños en su estado de salud.

Niño cae por el hueco de un ascensor
Foto por X

Noticias RCN

noviembre 11 de 2025
08:10 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

A través de redes sociales se viralizó un impactante video que muestra el momento en que un niño cae por el hueco de un ascensor. Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad del edificio.

Viral: perro esperó a su dueño tras estar hospitalizado y así fue el emotivo reencuentro
RELACIONADO

Viral: perro esperó a su dueño tras estar hospitalizado y así fue el emotivo reencuentro

¿Cómo ocurrió el hecho?

El incidente tuvo lugar en Vorónezh, Rusia, cuando un niño de dos años se acercó a las puertas del elevador y, al apoyarse sobre ellas, estas cedieron, provocando que el pequeño cayera al vacío. En una rápida reacción, su padre, identificado como Alexey, logró sujetarlo justo antes de que el ascensor descendiera, evitando una tragedia.

De acuerdo con el medio The Sun, el menor cayó aproximadamente 1,8 metros, salvándose por pocos centímetros de las varillas metálicas ubicadas al fondo del hueco.

En las imágenes se observa cómo la madre ilumina el lugar con la linterna de su celular mientras su esposo desciende para rescatar al niño.

Viral: aseguran ver la imagen de la Virgen María en una montaña de Boyacá
RELACIONADO

Viral: aseguran ver la imagen de la Virgen María en una montaña de Boyacá

Esto dicen las autoridades

El Comité de Investigación de Rusia abrió una investigación para determinar responsabilidades. Según denunció el padre, los ascensores del edificio presentaban fallas desde hace más de un año, sin que se tomaran las medidas necesarias.

Medios locales informaron que, afortunadamente, ni el niño ni su padre resultaron con heridas graves, a pesar del peligroso accidente.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Maluma es reconocido como 'Ícono de la moda' en los Latin American Fashion Awards

Artistas

Michael Jackson logra ingresar sus canciones al top 10 durante seis décadas

Viral

Viral: aseguran ver la imagen de la Virgen María en una montaña de Boyacá

Otras Noticias

Alimentos

Los alimentos que bajaron y subieron en octubre en Colombia: datos del DANE

Así se movieron los precios de los alimentos en Colombia durante octubre, según informe del DANE.

Santander

Capturan a subintendente por presunta colaboración en robo a joyería en Bucaramanga

El uniformado fue enviado a la cárcel por su presunta participación en el robo a una joyería ocurrido en julio de 2024.

Enfermedades

Expertos revelan los inéditos factores de riesgo que pueden producir gastritis

Liga BetPlay

Fecha y hora para ver el sorteo de los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2025

México

Asesinan a tiros a dos policías de tránsito en México durante operativo de inspección