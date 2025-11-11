Niño cae al vacío por falla del ascensor y su padre lo rescata: el video se vuelve viral

A través de redes sociales se viralizó un impactante video que muestra el momento en que un niño cae por el hueco de un ascensor. Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad del edificio.

¿Cómo ocurrió el hecho?

El incidente tuvo lugar en Vorónezh, Rusia, cuando un niño de dos años se acercó a las puertas del elevador y, al apoyarse sobre ellas, estas cedieron, provocando que el pequeño cayera al vacío. En una rápida reacción, su padre, identificado como Alexey, logró sujetarlo justo antes de que el ascensor descendiera, evitando una tragedia.

De acuerdo con el medio The Sun, el menor cayó aproximadamente 1,8 metros, salvándose por pocos centímetros de las varillas metálicas ubicadas al fondo del hueco.

En las imágenes se observa cómo la madre ilumina el lugar con la linterna de su celular mientras su esposo desciende para rescatar al niño.

Esto dicen las autoridades

El Comité de Investigación de Rusia abrió una investigación para determinar responsabilidades. Según denunció el padre, l os ascensores del edificio presentaban fallas desde hace más de un año, sin que se tomaran las medidas necesarias.

Medios locales informaron que, afortunadamente, ni el niño ni su padre resultaron con heridas graves, a pesar del peligroso accidente.