Viral: perro esperó a su dueño tras estar hospitalizado y así fue el emotivo reencuentro

El video del reencuentro se volvió viral y desató cientos de comentarios llenos de ternura y admiración.

Foto: redes sociales

Noticias RCN

noviembre 11 de 2025
02:54 p. m.
El video generó una ola de reacciones entre los internautas.

El conmovedor hecho ocurrió en Argentina y tuvo como protagonista a Miguel, un hombre que permaneció hospitalizado durante 82 días tras ser diagnosticado con neumonía. Durante todo ese tiempo no pudo ver a su compañero más fiel, es decir, su perro Simón.

Miguel y Simón se conocieron en 2014 y, desde entonces, se han mantenido inseparables. En el video, se puede observar el emotivo momento en que el canino espera en la entrada del hospital mientras su dueño sale en silla de ruedas. En cuanto lo ve, el perro corre hacia él entre ladridos y saltos, lanzándose a sus brazos en una escena que ha conmovido a miles de personas.


La espera fue larga. Aunque la familia de Miguel pudo visitarlo con frecuencia, las normas del hospital no permitían el ingreso de animales, por lo que Simón tuvo que conformarse con esperar pacientemente su regreso.

Cuando finalmente se reencontraron, la reacción del perro fue inmediata, pues lo olfateó, saltó sobre él y se apoyó en su regazo buscando ese abrazo que había esperado por meses.

Las reacciones en redes no se hicieron esperar

El video del reencuentro se volvió viral y desató cientos de comentarios llenos de ternura y admiración. “Se necesitaban”, “qué lindo momento”, escribieron algunos usuarios.

“Después de meses sin verse, él y su mejor amigo se volvieron a reencontrar. Hay abrazos que sanan el alma, y este fue uno de ellos. Es el amor más puro”, expresó Camila, hija de Miguel.

