CANAL RCN
Tendencias

Viral: aseguran ver la imagen de la Virgen María en una montaña de Boyacá

El video ha generado gran impacto entre los creyentes, quienes aseguran que se trata de una manifestación divina.

rostro de la Virgen María en la montaña de Boyacá
Foto TikTok

Noticias RCN

noviembre 11 de 2025
06:29 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

A través de redes sociales se viralizó un video que muestra lo que muchos aseguran es la imagen del rostro de la Virgen María en una montaña de Boyacá.

Viral: perro esperó a su dueño tras estar hospitalizado y así fue el emotivo reencuentro
RELACIONADO

Viral: perro esperó a su dueño tras estar hospitalizado y así fue el emotivo reencuentro

Video del rostro de la Virgen María en la montaña de Boyacá

Las imágenes captaron la atención de cientos de usuarios y generaron curiosidad entre los transeúntes que frecuentan el lugar.
La supuesta figura se encuentra en el municipio de Sogamoso, específicamente en la vereda Morcá, donde varias personas aseguran haber presenciado la silueta del rostro de una mujer en una de las laderas.

Según testigos, la forma se habría revelado después de un desprendimiento de tierra en la montaña.

En los videos compartidos, se observa a un grupo de personas mirando asombradas hacia el cerro, donde aseguran distinguir las facciones que asocian con la Virgen María.

Es viral en redes: perro que cayó a un caño en Bogotá fue rescatado con una cadena humana
RELACIONADO

Es viral en redes: perro que cayó a un caño en Bogotá fue rescatado con una cadena humana

Reacciones y opiniones del rostro de la Virgen María en la montaña de Boyacá

El fenómeno ha generado todo tipo de comentarios en redes sociales. Mientras algunos lo consideran un hecho “milagroso”, otros aseguran que se trata simplemente de una coincidencia natural.

“Eso es dibujado”, “Gracias por la linda imagen de la Virgencita” y “¡Qué milagro!” son algunos de los mensajes que se leen entre las reacciones de los usuarios.

Por ahora, esta supuesta aparición es vista por muchos creyentes locales como una señal divina.

Sin embargo, de acuerdo con el medio Catholic Herald, para que un suceso de este tipo sea reconocido oficialmente como “milagroso”, debe pasar por un proceso de verificación e investigación por parte de las autoridades eclesiásticas.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Reconocido DJ fue hospitalizado y operado de emergencia en México

Redes sociales

Yeferson Cossio revela estremecedora anécdota paranormal con presunta bruja

Yina Calderón

¡Impactante! Yina Calderón vuelve a tener un enfrentamiento en 'La Mansión de Luinny'

Otras Noticias

Jaguares

La Liga BetPlay tiene nuevo equipo para 2026: así se confirmó el primer ascenso del año

El fútbol colombiano ya tiene su primer ascendido para 2026: un equipo histórico aseguró su regreso a la primera división tras una campaña impecable en el Torneo BetPlay.

Chocó

Hospital San Francisco de Asís en Chocó opera con sobreocupación del 287% por crisis en la Nueva EPS

La crisis se origina en una deuda acumulada de más de 8.000 millones de pesos que tiene la EPS.

Icfes

Los mejores colegios distritales y privados de Bogotá, según resultados de la Prueba Saber 11° 2025

México

Asesinan a tiros a dos policías de tránsito en México durante operativo de inspección

Cuidado personal

¿Va al baño con su celular?: estos serían los principales riesgos, según expertos