Viral: aseguran ver la imagen de la Virgen María en una montaña de Boyacá

A través de redes sociales se viralizó un video que muestra lo que muchos aseguran es la imagen del rostro de la Virgen María en una montaña de Boyacá.

Video del rostro de la Virgen María en la montaña de Boyacá

Las imágenes captaron la atención de cientos de usuarios y generaron curiosidad entre los transeúntes que frecuentan el lugar.

La supuesta figura se encuentra en el municipio de Sogamoso, específicamente en la vereda Morcá, donde varias personas aseguran haber presenciado la silueta del rostro de una mujer en una de las laderas.

Según testigos, la forma se habría revelado después de un desprendimiento de tierra en la montaña.

En los videos compartidos, se observa a un grupo de personas mirando asombradas hacia el cerro, donde aseguran distinguir las facciones que asocian con la Virgen María.

Reacciones y opiniones del rostro de la Virgen María en la montaña de Boyacá

El fenómeno ha generado todo tipo de comentarios en redes sociales. Mientras algunos lo consideran un hecho “milagroso”, otros aseguran que se trata simplemente de una coincidencia natural.

“Eso es dibujado”, “Gracias por la linda imagen de la Virgencita” y “¡Qué milagro!” son algunos de los mensajes que se leen entre las reacciones de los usuarios.

Por ahora, esta supuesta aparición es vista por muchos creyentes locales como una señal divina.

Sin embargo, de acuerdo con el medio Catholic Herald, para que un suceso de este tipo sea reconocido oficialmente como “milagroso”, debe pasar por un proceso de verificación e investigación por parte de las autoridades eclesiásticas.