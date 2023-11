Niño utiliza a Alexa a escondidas para resolver tareas matemáticas: el video es viral en las redes

En las redes sociales, un video ha causado sensación volviéndose viral. Se trata de un niño brasileño, quien se dirige al asistente virtual Alexa para obtener ayuda en sus tareas de matemáticas. Lo más divertido de la situación es que tanto el niño como la asistente virtual susurran para mantener en secreto la conversación.

En el video se puede observar al pequeño susurrando a Alexa la siguiente operación: "Alexa, ¿cuánto es 55-43?". De manera asombrosa, la asistente virtual responde en voz baja: "55-43 es igual a 12". El niño logra resolver todos los ejercicios gracias a la ayuda de Alexa y, antes de que su madre llegue, se acerca a la asistente para agradecerle. La respuesta de Alexa no se hace esperar: "un placer ayudarte".

Alexa es una asistente virtual inteligente desarrollada por Amazon, diseñada para ser controlada mediante comandos de voz. Esta herramienta tiene la capacidad de realizar diversas tareas y servicios, desde proporcionar información y responder preguntas, hasta reproducir música, establecer alarmas y brindar detalles sobre el clima y las noticias.

Como era de esperar, el video se convirtió rápidamente en objeto de múltiples comentarios en las redes sociales. La mayoría de los internautas han tomado con humor la situación, mientras que otros consideran que el niño no debería engañar a su madre en lugar de enfrentar directamente sus tareas. Sin embargo, la mayoría coincide en que la discreción de Alexa para susurrar las respuestas es asombrosa.

El video ha generado diversas reacciones entre los usuarios de las redes sociales. Algunos comentarios expresan sorpresa y diversión, como: "Alexa se presta para la vaina", "Hasta le susurra Alexa al igual", "Alexa es más discreta que mis amigos" y "Con razón mi hijo me pidió que le compre una Alexa". Otros usuarios se cuestionan la ética de esta acción: "No habrá Alexa en su examen, eso es lo lamentable. En vez de engañar a su madre, se engaña a sí mismo" y "Alexa no puedo creer eso de ti".

Este curioso video ha dejado en evidencia cómo la tecnología se ha vuelto parte de nuestro día a día, incluso en las tareas escolares. Sin duda, la interacción entre el niño brasileño y Alexa ha generado diversas opiniones, pero lo que queda claro es que la inteligencia artificial sigue sorprendiéndonos y acompañándonos en las diferentes facetas de nuestra vida cotidiana.