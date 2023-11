¡Qué imprudencia! Un grupo de niños se robó todos los dulces de Halloween que dejó una familia en su casa

Miles de personas alrededor del mundo celebraron Halloween el pasado martes 31 de octubre, saliendo a las calles luciendo sus mejores atuendos y disfraces. Los niños fueron quienes más disfrutaron de esta festividad, puesto que salieron por las casas de sus vecindarios pidiendo recogiendo dulces en compañía de sus amigos y familiares.

Sin embargo, en Estados Unidos la celebración se tornó amarga para una familia al ver la imprudente acción que hicieron unos niños cuando pasaron por su hogar.

En las últimas horas se ha viralizado un video que ha causado indignación entre los usuarios de internet, en el cual se observa a un grupo de personas presuntamente latinoamericanas que se roba todos los dulces de una casa en los Estados Unidos, durante la celebración de Halloween.

Los habitantes de este hogar quisieron tener un buen gesto con los niños en Halloween y dejaron una canasta llena de dulces para que ellos fuesen tomando a medida que iban pasando. La deshonestidad de algunos transeúntes les sorprendió.

El video, captado por una cámara de seguridad de la propiedad, registró cómo un grupo de niños disfrazados, en compañía de tres mujeres adultas, comienzan a tomar de forma descontrolada todos los dulces que se encuentran en un recipiente. Las imágenes muestran cómo las dos primeras mujeres toman los dulces a mano llena, seguidas rápidamente por la tercera mujer que también se une al acto.

Los niños deciden imitar a las mujeres y toman todos los caramelos que allí se encuentran hasta dejar sus bolsas llenas. En medio de los gritos y la prisa por tomar todos los dulces, se escucha cómo las personas hablan en español, lo que llevó a las redes sociales a asumir que eran de origen latinoamericano. Los comentarios en las redes sociales han sido de indignación, criticando la falta de valores mostrados en el video.

En otro video viralizado en la red social X, anteriormente conocida como Twitter, se muestra a un niño disfrazado de vampiro que llega a una casa y al ver que no hay dulces para otros niños, decide dejar algunos que había recogido previamente. Su madre lo felicita por el acto generoso que ha realizado.

El incidente ha generado un debate en las redes sociales sobre la ética y la educación de los niños, así como los estereotipos asociados a la comunidad latinoamericana. Aunque no se menciona la fecha exacta de los hechos, esta situación ocurrió durante la celebración de Halloween en los Estados Unidos.

Es importante recordar que este incidente no representa a todos los ciudadanos provenientes de el continente sur y centro americano, ya que hay miles de familias que celebran Halloween de manera responsable y respetuosa de las normas establecidas. La diversidad de opiniones ha llevado a reflexionar sobre la importancia de enseñar valores a los niños y promover una convivencia pacífica en la sociedad.

Hasta el momento, el video continúa siendo compartido en las redes sociales, generando una gran polémica y debate entre los usuarios. Este incidente sirve como un recordatorio de que todas las personas, sin importar su origen o nacionalidad, deben actuar con responsabilidad y respeto hacia los demás para mantener una sociedad equitativa y armoniosa.

This is how it is done. Nice job young man. pic.twitter.com/3otp1TfLvk