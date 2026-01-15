¿Polémica confesión?: Bad Bunny afirma que Arcángel es el cantante más importante del género

No cabe duda de que Austin Agustin Santos, más conocido artísticamente como Arcángel, se ha consolidado como uno de los exponentes del género urbano más representativos de la industria en el mundo.

Su música no solo ha inspirado a millones de fanáticos, sino también a varios de los más grandes artistas que hoy en día llevan la bandera de Puerto Rico ante el mundo.

Por esto, la más reciente celebración de sus 20 años de carrera ya han sido todo un acontecimiento digno de análisis, pues dentro de la ceremonia se exaltó varios de los momentos en donde la opulencia no fue lo único que se llevó la atención.

Bad Bunny y su homenaje a Arcángel

Benito Antonio Martínez Ocasio se ha catapultado como el artista latinoamericano más importante en la actualidad ya que con su música ha logrado hitos inimaginables que, hasta el momento, ningún otro cantante latino ha obtenido.

Su vínculo con Arcángel ha sido uno de los más comentados ya que “la maravilla” fue uno de los primeros cantantes en colaborar con “el conejo” durante sus inicios.

Sus canciones, que hoy en día son consideradas como himnos propios del trap, han traspasado fronteras e incluso los años ya que siguen estando presentes en los listados más históricos de la música.

Por esto, la presencia del intérprete de ‘Debí tirar más fotos’ fue una de las más esperadas de la jornada ya que el hombre decidió sorprender a su colega, con un ostentoso obsequio, y ofreció un sentido discurso en el que dejó clara su relevancia dentro del género.

“Arcángel, el artista más importante del género urbano porque su aporte va más allá de los éxitos musicales, es algo que quizá no se ve a simple vista. Es algo que no se puede medir y los grandes artistas que han inspirado a muchos al igual que ha inspirado a creer en el talento. Son pocos los artistas que se atrevieron a creer en el talento nuevo”, explicó Bad Bunny.

Así mismo, el “conejo malo” sorprendió a su colega con una ostentosa cadena repleta de diamantes y joyas exóticas que llevaba colgando una gigantesca bota texana. El cantante tomó la joya y se la puso en su cuello al comentar que incluso llamó a felicitar al cantante por el día del padre.

Arcángel recibe homenaje en Puerto Rico

Por otro lado, en redes sociales se han viralizado imágenes en las que se observa una gigantesca estatua, ubicada en la Plaza de Armas del Viejo San Juan, en Puerto Rico, en honor al cantante Arcángel.

Dicho reconocimiento imita una de las fotografías más icónicas del artista en donde se le ve juntando sus manos en oración y observando al cielo, en referencia a Dios y a su hermano fallecido.