“Lo he venido trabajando”: la vez que Yeison Jiménez habló de su colaboración con Maluma

La muerte de Yeison Jiménez y parte de su equipo sigue generando reacciones dentro de la industria musical, pues famosos productores que trabajaron con el caldense hicieron saber que este había dejado un amplio repertorio de música que no logró salir.

Dentro de este se encuentra una colaboración inédita entre el hombre y Maluma, quien tomó sus redes sociales para revelar que este jueves 12 de febrero se iba a hacer oficial el lanzamiento.

RELACIONADO Manuela Gómez recibe castigo tras incumplir regla en La Casa de los Famosos Colombia

Yeison Jiménez habló sobre su canción con Maluma

Tras el importante anuncio que generó gran expectativa entre los fanáticos de ambos cantantes, varios internautas desempolvaron algunas entrevistas que Jiménez logró dar en vida en donde reveló detalles de dicha colaboración que, en aquel entonces, todavía no había sido una realidad.

Dentro de las palabras del hombre se exaltó su gran anhelo para que las personas pudieran conocer el trabajo que hizo en conjunto con el antioqueño, pues resaltó su felicidad al ver la afinidad que este posee con el género regional colombiano.

“Lo he venido trabajando, lo he venido hablando con la familia de él. Lo más importante es que siente afinidad por el género, le gustan los caballos, le gusta todo este rollo. Ojalá si se hace bien, si se logra para mí sería una gran bendición”, exaltó Jiménez.

Por supuesto, los fanáticos reaccionaron a dichas palabras del artista al exaltar, una vez más, la “humildad” que siempre mantuvo con sus colegas dentro de la industria musical y su deseo constante por colaborar con artistas de su país para “expandir” el género.

RELACIONADO Shakira encabezará el concierto gratuito más multitudinario del mundo en Brasil

Maluma comparte video de Yeison Jiménez

A esta ola de reacciones se sumó el más reciente clip que compartió Juan Luis Londoño, por medio de su cuenta oficial de Instagram, en donde dejó ver un video inédito de Yeison Jiménez en donde se le observa cantando el que sería un fragmento de la colaboración que ya se encuentra próxima a salir.

Así mismo, en horas recientes, la familia de Jiménez compartió un nuevo comunicado en donde se dejó claro que su agrupación musical continuará en escena como un homenaje permanente y su música que no logró salir será lanzada al público.