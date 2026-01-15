CANAL RCN
Noche de salvación: así quedó la placa de nominados en La Casa de los Famosos Colombia

Los participantes ya conocieron la placa definitiva de nominados que se enfrentarán en la primera eliminación.

Foto: Canal RCN
Noticias RCN

enero 15 de 2026
10:44 p. m.
Las celebridades de La Casa de los Famosos Colombia 2026 se enfrentaron a su primer reto de salvación con el que todos buscaron salir de la placa de nominados y evitar el riesgo de eliminación.

Sin embargo, la complejidad de dicho desafío revivió algunas rencillas entre varios participantes, quienes manifestaron sentirse inconformes con el resultado final.

¿Quiénes quedaron nominados en La Casa de los Famosos?

La salvación no llegó a todos los participantes ya que, por condiciones del juego y reglas del ‘Jefe’, algunos famosos no pudieron evadir el riesgo. Este fue el caso de Nicolás Arrieta, quien al haber sido el primer nominado por medio del poder de Renzo no logró ser salvado.

Sin embargo, la prueba logró tener dos finalistas, Alexa y Valentino, quienes tuvieron que disputarse el final durante la gala principal de la competencia. Por medio de una actividad de agilidad, Valentino Lázaro fue el que se llevó el triunfo y obtuvo la salvación.

Sin embargo, el azar y las estrategias no jugaron a su favor ya que Alexa Torres, líder de la semana, hizo uso de su poder y decidió salvar a Marilyn Patiño e intercambiarla con Valentino. Seguido de esto, Alexa entregó una caja al hombre, según las indicaciones del ‘Jefe’, en donde Lázaro volvió a definir la votación. Fue así como el famoso sacó a Beba de la placa y nominó a Tebi.

Listado completo de nominados

Tras una deliberación por parte de todos, estos son los famosos que se encuentran en riesgo de ser eliminados: Nicolás, Yuli, Renzo, Luisa, Lorena, Valentino y Tebi. Es así como estas celebridades se disputarán su cupo en el juego durante el próximo domingo 18 de enero.

Jay Torres regresa a La Casa de los Famosos

Por otro lado, el cantante puertorriqueño tuvo la oportunidad de volver a ingresar a la competencia tras estar tres días en el loft de los famosos y someterse a la votación del público. Tras horas de incertidumbre y soledad, la votación fue arrasadora ya que sus fanáticos decidieron que debía volver a las instalaciones de la casa más famosa del país.

