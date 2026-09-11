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Los 22 mejores destinos del mundo para pasar Navidad en 2026

Estos son los mejores lugares para celebrar Navidad y hay uno latinoamericano, según la revista Time Out.

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Foto: diseñado por ChatGPT

Noticias RCN

noviembre 09 de 2026
11:30 a. m.
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La revista Time Out publicó su selección de los 22 mejores destinos del mundo para vivir la Navidad en 2026. Nueva York encabeza el listado y Ciudad de Guatemala aparece como el único representante de Latinoamérica.

La clasificación reúne ciudades con tradiciones muy distintas: desde mercados navideños y calles iluminadas hasta playas, espectáculos culturales y paisajes cubiertos de nieve.

¿Cuál es el mejor lugar del mundo para pasar Navidad?

El primer puesto fue para Nueva York, Estados Unidos. Según Time Out, la ciudad ofrece una experiencia que parece sacada de una película, con los escaparates decorados de la Quinta Avenida, el tradicional árbol del Rockefeller Center y los mercados navideños al aire libre.

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Londres ocupa el segundo lugar, gracias a sus alumbrados, actividades culturales y mercados de temporada. El podio lo completa Laponia, en Finlandia, especialmente por Rovaniemi, localidad reconocida como el hogar oficial de Papá Noel.

El cuarto puesto corresponde a Copenhague, Dinamarca, donde las ventanas iluminadas y el tradicional vino caliente glögg hacen parte de las celebraciones. Edimburgo, en Escocia, ocupa la quinta posición por sus mercados y programación cultural.

Entre los diez primeros también aparecen Zagreb, Reikiavik, Brujas, Sídney y Nuuk. Esta última ciudad, capital de Groenlandia, destaca por sus paisajes árticos y la posibilidad de observar auroras boreales. Sídney, en cambio, ofrece una Navidad durante el verano, con celebraciones al aire libre y planes junto al mar.

¿Qué países aparecen en la lista de Time Out?

Después del décimo lugar, el ranking incluye a Viena, Praga, Núremberg, Funchal, Colmar, Nueva Orleans, Tokio, Singapur, Ciudad del Cabo, Marrakech y Phuket.

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La selección termina con Ciudad de Guatemala, que ocupa la posición 22 y es el único destino latinoamericano incluido. Su presencia se relaciona con una de sus tradiciones más particulares: la Quema del Diablo, celebrada cada 7 de diciembre, cuando habitantes encienden figuras y piñatas para simbolizar la limpieza de sus hogares antes de la Navidad.

¿Cuáles son los 22 destinos recomendados para Navidad?

Este es el listado completo publicado por Time Out para 2026:

  1. Nueva York, Estados Unidos.
  2. Londres, Reino Unido.
  3. Laponia, Finlandia.
  4. Copenhague, Dinamarca.
  5. Edimburgo, Escocia.
  6. Zagreb, Croacia.
  7. Reikiavik, Islandia.
  8. Brujas, Bélgica.
  9. Sídney, Australia.
  10. Nuuk, Groenlandia.
  11. Viena, Austria.
  12. Praga, República Checa.
  13. Núremberg, Alemania.
  14. Funchal, Portugal.
  15. Colmar, Francia.
  16. Nueva Orleans, Estados Unidos.
  17. Tokio, Japón.
  18. Singapur.
  19. Ciudad del Cabo, Sudáfrica.
  20. Marrakech, Marruecos.
  21. Phuket, Tailandia.
  22. Ciudad de Guatemala, Guatemala.
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La clasificación ofrece alternativas para quienes sueñan con una Navidad tradicional de invierno y para quienes prefieren cambiar la nieve por el calor. Para Latinoamérica, la sorpresa está en que Guatemala fue el único destino de la región que logró entrar en la selección.

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