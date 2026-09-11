Revelan lista de 17 departamentos en los que se habría planeado manipular las elecciones

Noticias RCN conoció el documento de la Dirección Nacional de Inteligencia que ha revelado delicados detalles de un presunto plan con el que el Gobierno del expresidente Gustavo Petro buscaba incidir en las elecciones presidenciales y favorecer al entonces candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda.

El presunto plan del Gobierno Petro que pretendía manipular las elecciones

“Llevar a Iván Cepeda a una victoria dirigida y deslegitimar el proceso y forzar una ruptura institucional en caso de perder; la estrategia la coordina alias aureliano desde la casa de Nariño”, indica el documento.

Para esto, existía una línea clara que alteraría los resultados, dejando a uno de los dos contendores como ganador.

“Modificarán las cifras del preconteo antes de la emisión de cada boletín de consolidación de la Registraduría, inflando las cifras de votación en favor de IvánCcepeda”.

La investigación también reveló una lista en la que se relacionan 17 departamentos y 36 regiones con el título “municipios que se manipularán”. En el listado están incluidos departamentos como Antioquia, Atlántico, Bolívar, Cundinamarca, Quindío y Valle del Cauca.

“Buscarán realizar las dos opciones: inflar a Cepeda en las mesas donde ya conocen que ganó totalmente o con mayorías de votación e inflarán a Abelardo un poco más para demostrar que hubo un fraude considerable y que ganaron por amplia mayoría”.

El hacker que concretaría el plan para manipular las elecciones

Adicional a esto también existe un cuadro determinante en el informe que fue revelado por el portal Chivas y Crónicas, el periodista Melquisedec Torres y Noticias Caracol, en el que se estructura la operación de inteligencia y se pone como articulador a Carlos Oyola, un hacker, capturado en las últimas horas, que sería una de las personas clave y que habría buscado manipular el software electoral.

“Desde el 2022 accedió a un perfil de consulta en la Registraduría. Su perfil lo ha ido escalando en permisos para acceder al sistema de información con posibilidades de extracción y manejo de datos. Su acceso a la base de datos de la Registraduría General del Estado Civil le permite acceder al software de preconteo para realizar modificaciones de fondo en las cifras de resultados”.

Por otro lado, se encontró la explicación del llamado “voto fusil”, que se presentó en regiones como el Cauca. “En las pasadas elecciones no ganaron porque habiendo sumado cerca de 1 millón de votos más, su sorpresa fue enorme y no calcularon que Abelardo de la Espriella lograra una cifra tan alta de votaciones. Situación que explicaría lo ya ocurrido en algunas mesas del escrutinio en Cauca”.

Las revelaciones son escandalosas y ya comienzan a tener distintas reacciones a nivel judicial que buscan a establecer cómo se dio esa infiltración al software de la Registraduría y como se habría buscado manipular las elecciones.