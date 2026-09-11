Aparatoso accidente durante concierto de Karol G: camarógrafo terminó volando

El más reciente concierto de Karol G ya es tema de conversación en distintas redes sociales al presentarse un aparatoso accidente que comprometió la salud de uno de los camarógrafos de la antioqueña durante su más reciente concierto en México.

El hecho ya ha generado gran preocupación entre la fanaticada de la mujer frente al duro impacto que recibió el hombre al caer abruptamente al suelo.

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¿Qué pasó con el camarógrafo de Karol G?

Los hechos se presentaron durante el más reciente concierto de la “Bichota” en México, pues la mujer llegó al Estadio BBVA de Monterrey en donde ofreció su icónico show y protagonizó una de las noches más esperadas para sus seguidores.

Sin embargo, su presentación del pasado sábado 7 de noviembre se vio permeado por un contundente accidente. En medio del nuevo segmento de su presentación, en el que se dispone a interpretar los éxitos de su álbum ‘No me arrepiento de sentir tanto’, uno de los camarógrafos habría terminado enganchado a una cámara aérea que lo levantó, lo hizo volar por el aire y terminó cayendo al suelo.

El hecho quedó grabado por varias personas y generó la preocupación entre los fanáticos que se encontraban cerca a la tarima en donde se presentó el accidente. El hombre cayó al suelo tras ser golpeado por una de las luces que se encontraban iluminando el escenario.

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Camarógrafo de Karol G se pronunció

Tras las dudas sobre el estado de salud del hombre después del aparatoso accidente, este apareció en sus redes sociales para informar sobre lo que ocurrió posteriormente a la caída.

Se trata del cineasta y operador de cámara Zoe Lubeck, quien ha logrado obtener una gran popularidad en redes sociales al compartir el detrás de cámaras de su trabajo en las giras de la “Bichota”.

“Parece que el universo tenía otros planes para mí. Estoy bien, gracias familia por todo el cariño. Volveré pronto”, aseguró por medio de las historias de su cuenta de Instagram.

Así mismo, el joven comentó que presentó una fractura en cuatro partes por lo que tendrá que someterse a una cirugía que lo llevará de regreso a su casa en Los Ángeles. Hasta el momento, la cantante no se ha pronunciado sobre el hecho en sus redes sociales.