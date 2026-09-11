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Andrés Cepeda anunció gira por Colombia en 2027: fechas, ciudades y venta de boletas

Andrés Cepeda anunció su gira LATITUDES 2027 por siete ciudades de Colombia. Conozca las fechas de los conciertos, cuándo inicia la preventa y cómo comprar boletas.

Foto: AFP
Foto: AFP

Sebastián Montañez

noviembre 09 de 2026
12:13 p. m.
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Andrés Cepedaconfirmó este lunes 9 de noviembre su regreso a los escenarios colombianos con LATITUDES 2027, una nueva gira que recorrerá siete ciudades del país entre abril y junio.

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El cantante bogotano ofrecerá ocho conciertos, incluidos dos espectáculos especiales en la capital.

Con más de tres décadas de trayectoria musical, el artista prepara una propuesta que combinará sus canciones más recordadas con sus recientes lanzamientos. Además, Bogotá tendrá una presentación en formato Big Band, que reunirá sonidos del jazz, bolero y ritmos latinoamericanos.

¿Cuándo y dónde serán los conciertos de Andrés Cepeda en Colombia en 2027?

La gira comenzará el 16 de abril en Ibagué y finalizará el 4 de junio en Barranquilla. Estas son las fechas y escenarios confirmados:

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  • Ibagué: 16 de abril, Néctar Arena.
  • Manizales: 1 de mayo, Plaza de Toros.
  • Bogotá: 14 de mayo, El Corazón de Bogotá Arena.
  • Bogotá: 15 de mayo, El Corazón de Bogotá Arena (Big Band).
  • Cali: 21 de mayo, Arena Cañaveralejo.
  • Pereira: 22 de mayo, Expofuturo.
  • Bucaramanga: 28 de mayo, Cenfer.
  • Barranquilla: 4 de junio, Puerta de Oro.

El concierto del 15 de mayo tendrá un repertorio diferente, inspirado en las grandes orquestas y en el proyecto Andrés Cepeda Big Band 2, publicado en agosto de 2026.

¿Cuándo comienza la preventa de boletas para Andrés Cepeda en 2027?

La preventa para Bogotá comenzará el miércoles 11 de noviembre de 2026, a las 10:00 a. m., y finalizará el viernes 13 a las 9:59 a. m.

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Para el concierto del 14 de mayo podrán acceder los clientes Mastercard World Legend y Black.

En cambio, la presentación Big Band del 15 de mayo también tendrá preventa para clientes Tuya con tarjetas Éxito y Carulla Mastercard.

La venta general comenzará el viernes 13 de noviembre a las 10:00 a. m., hasta agotar existencias.

Las entradas para Bogotá estarán disponibles en Tuboleta, mientras que las demás ciudades tendrán boletería a través de Ticketmaster Colombia.

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