Cada vez más lejanas: dos 'chicas fuego' tuvieron nuevo disgusto en La Casa de los Famosos

La tensión en La Casa de los Famosos Colombia 2025 no cesa, sino que, por el contrario, cada vez se incrementa más.

Y es que, en las últimas horas, dos de las 'chicas fuego', que aunque ya rompieron la alianza, han seguido siendo muy cercanas en la competencia, tuvieron un nuevo desacuerdo. Por lo tanto, los televidentes se han preguntado si llegará el momento en el que los disgustos las hagan apartarse del todo.

Pero, ¿quiénes fueron las 'chicas fuego' que volvieron a tener otro 'encontrón' en La Casa de los Famosos Colombia 2025? Entérese aquí en Noticias RCN de los detalles.

En video: así fue el nuevo desacuerdo que se presentó entre las 'chicas fuego' en La Casa de los Famosos Colombia 2025

En un momento en el que las 'chicas fuego' se encontraban hablando de sus defectos en el gimnasio de La Casa de los Famosos Colombia 2025, Lady Tabares enfrentó a Karina García por no aceptar las fallas que a veces tiene.

"¿Entonces eres perfecta pues, mami?, le preguntó Lady a la modelo paisa. Además, le indicó que le parecía que no estaba aceptando sus errores.

Tras esas palabras, la respuesta de Karina García fue la siguiente:

No, mi reina, no es que yo sea perfecta, yo acepto mis errores, pero lo que pasa es que no tengo que aceptar algo que no siento que sea así

Sin embargo, Lady Tabares no se quedó callada y le preguntó que entonces por qué ha tenido tantos problemas de diferente indóle en La Casa de los Famosos Colombia 2025. En ese sentido, Karina García volvió a defenderse.

"He tenido problemas porque llegan a mí y me defiendo, mi reina. Para mí es defenderme y me paro en la posición hasta el final", dijo Karina García.

No obstante, Lady Tabares no se convenció y le indicó que si le llegan los problemas, ella los complementa con su actuar.

¿A qué hora son las galas de La Casa de los Famosos Colombia 2025?

Entre semana, las galas en La Casa de los Famosos Colombia 2025 son a las 9:00 de la noche y se pueden ver en la pantalla del Canal RCN y en la aplicación digital que es posible descargar aquí.

Además, su horario durante los sábados y los domingos es a las 8:00 de la noche y se pueden seguir por los mismos canales.