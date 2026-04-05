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¿Adiós al nombre El Campín? Empresas buscan renombrarlo

¿El Campín cambiará de nombre? Ya hay marcas interesadas.

Estadio El Campín
FOTO: Sencia

Noticias RCN

mayo 04 de 2026
07:21 p. m.
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El Nuevo Campín tendría nombre comercial como parte de su renovación en Bogotá, un modelo que combinará modernidad e inversión privada. El proyecto ya cuenta con interés de varias marcas y avanza en su fase final de licencias.

¿Cómo será el nombre del nuevo Campín?

El plan para modernizar el Estadio El Campín contempla mantener la referencia histórica a Nemesio Camacho, pero sumando un componente comercial, como ocurre en estadios de talla internacional.

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Desde la firma encargada del desarrollo se explicó que el nombre tradicional no desaparecerá, pero sí podrá integrarse con el de una empresa patrocinadora. Este esquema busca garantizar ingresos sostenibles para el proyecto sin perder el valor simbólico del escenario.

Mauricio Hoyos, CEO de Sencia mencionó:

El Campín tiene una restricción que nosotros vamos a respetar en virtud de la memoria histórica de Nemesio Camacho, y es que va a tener el nombre Nemesio Camacho. Pero, como en todos los estadios del mundo, marcas comerciales se postulan para tener el nombre del estadio; eso es una tendencia global, dijo.

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Además, se confirmó que compañías del sector privado ya han mostrado interés en asociarse al estadio, lo que abre la puerta a un proceso de selección para definir la marca que acompañará el nombre.

¿En qué va la construcción del nuevo Campín?

En paralelo, el proyecto avanza en el componente legal previo al inicio de obras. La licencia ya fue otorgada, pero aún debe surtir su etapa final de revisión por parte de las autoridades de planeación.

Nosotros ya la licencia la tenemos, pero existen los recursos de reposición normales de un proceso público como el nuestro. Ya los sorteamos y ahora está en la Secretaría de Planeación, que es el último paso para que quede ejecutoriada, mencionó Hoyos.

Este paso corresponde al análisis de recursos dentro del trámite administrativo. Se estima que en las próximas semanas se definirá si la licencia queda en firme, lo que permitirá dar inicio a la construcción.

Mientras tanto, ya se ejecutan trabajos preliminares en el terreno, como adecuaciones y movimientos iniciales, con el fin de acelerar los tiempos del cronograma.

Podemos hacer algunas intervenciones como movimiento de tierras, demoliciones menores, quitar unas rejas y empezar a avanzar, porque los tiempos son apretados y queremos avanzar, recalcó.

El desarrollo completo del complejo tomará cerca de cinco años e incluirá, además del estadio, infraestructura complementaria como parqueaderos, zonas comerciales y un hotel.

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Un punto clave del plan es que los partidos no se suspenderán. El nuevo escenario se levantará en una zona distinta del lote, permitiendo que el estadio actual siga en operación hasta la entrega de la nueva infraestructura.

El nuevo Campín entra en una etapa decisiva, con cambios en su modelo de nombre y avances en su construcción, lo que marca el inicio de una transformación de largo plazo para el principal escenario deportivo de Bogotá.

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